استقبال رحلتين قادمتين من تونس عبر مطار بنينا الدولي

استقبلت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي مساء أمس، رحلتين قادمتين من تونس عبر مطار بنينا الدولي.

حيث استكملت الفرق مع القادمين كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر المنزلي، كما تم تقديم برامج للتوعية والتثقيف الصحي، وتوزيع نشرة توعوية عن الحجر المنزلي، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية عن طريق الفريق التابع لمعمل كوفيد 19 بمركز بنغازي الطبي، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة بالمنفذ.

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