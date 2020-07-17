مجلس الأعمال الأفروآسيوي يكرم عددا من مشائخ وأعيان ليبيا

كرم مجلس الأعمال الأفروآسيوي للتنمية المستدامة أكثر من 35 من رموز القبائل الليبية التي زارت القاهرة والتقت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنحهم درع المجلس.

من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال الأفروآسيوي للتنمية المستدامة، وليد عبد العال دعبس، اليوم الجمعة، إن مصر وليبيا شعب واحد ومصير مشترك، وعندما يتعرض الأمن القومي في ليبيا للخطر فمصر أيضا تتعرض للخطر، ولذلك فوض البرلمان الليبي الجيش المصري للتدخل لحماية أمن البلدين.

وأكد “دعبس” أن الشعب المصري يقف خلف قائده البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فوّت الفرصة على المتربصين بأمن مصر وليبيا.

وأوضح رئيس المجلس الذي يتخذ من مصر مقرا لأعماله، أن تكريم وفد القبائل الليبية يأتي في إطار دعم العلاقة بين الشعبين المصري والليبي فنحن تجمعنا روابط اجتماعية تاريخية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال لقائه بعدد من مشائخ وأعيان ليبيا إن الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اللقاء أمس الخميس: ”قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال التحشيد العسكري للهجوم على سرت”.

ودعا الرئيس المصري، أبناء القبائل الليبية للانخراط في جيش وطني موحد، مؤكدا استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد.

ولفت السيسي إلى أن مصر تتعامل مع ليبيا موحدة وتتعاطى مع كافة أبنائها، رافضا أي محاولا لتحويل ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون.