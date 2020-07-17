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المشري: تهديدات السيسي لاتعنينا.. من حضر اجتماع القاهرة عملاء لا يمثلون إلا أنفسهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن ما وصفها بـ” تهديدات ” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تعني لـ”اليبيين” شيئا حسب تعبيره.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس أضاف :” تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.”

يشار الى أن وفدًا من كافة قبائل ليبيا قد زار جمهورية مصر العربية وقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفوض الوفد جمهورية مصر بالتدخل في حال قامت تركيا بالهجوم على مدينتي سرت والجفرة، مؤكدين على أنهم سيتنازلون ويجنحون للسلام في حال خروج المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة وخروج العسكريين الاتراك من كافة المناطق الليبية والوصول لحل سياسي وفقا لغعلان القاهرة.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لمن لايعرف حزب الاخوان المفسدين (إخوان صهيون) وما اقترفوه في حق الوطن والشعب…

    1- شريك في مشروع ليبيا الغد لإطاله عمر نظام القذافي بتوريث الحكم لسيف الإسلام.
    2- أبان ثوره 17 فبراير أختاروا البقاء بعيدا عن الشعب والحوار مع القذافي علي المشاركه في السلطه.
    3- أستولوا علي المجلس الأنتقالي بالخديعه والغدر والإغتيال وبالتالي علي مسار الثوره.
    4- دعموا وشاركوا الجماعات التكفيريه التي عاثت قتلا وفسادا في الوطن وكلنا يعرف بالأغتيالات في بنغازي ودرنه والجرافات التي ساهمت في إطاله أمد هذه الجماعات التكفيريه.
    5- إفساد المسار السياسي بعد هزيمتهم في انتخابات 2014 البرلمانيه.
    6- عمليه قسوره وفجر ليبيا وما ترتب عليهما من قتل ودمار وإنهاء العمليه السياسيه السلميه.
    7- الأستيلاء علي السلطه بقوه السلاح والمليشيات وفرض سياسيه امر واقع علي الليبين.
    8- تجويع وترهيب الليبين بالذات أهل المنطقه الشرقيه بعد بدء عمليه الكرامه وتطهير الشرق من سيطره التكفيريين و الأخوان.
    9- السطو علي البنك المركزي وخزينه الدوله وتحوليها الي تركيا وغيرها من الدول والحسابات البنكيه الأخوانيه.
    10- إتفاق الصخيرات وماتلاه من تلاعب في إتفاقياته وعدم الإلتزام ببنوده مثل حل المليشيات وشرط حصول الحكومه علي موافقه البرلمان.
    11- إستجلاب وتشجيع الأتراك علي إحتلال الوطن وتوقيع الإتفاقيات الغير شرعيه تسمح للترك بالسيطره علي رزق الليبين مقابل بقاء إخوان صهيون في الحكم.
    12- إستجلاب مرتزقه الذين عاثوا في الأرض فسادا اعتدوا علي الليبيون سرقوا أملاكهم وأعتدوا علي شرفهم وعرضهم وقتلوا الكثير من أبناء الوطن.

    خلاصه الكلام…هذه المله لاإنتماء لها لهذا الوطن وبكل سهوله يبيعوا ليبيا والليبيون في سبيل الجماعه ومرشدهم والمال والسلطه. شغل إخوان صهيون بإمتياز.

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  • والله ما فيه واحد عميل أكثر من عمالتك انت يا فاسد يا مشري يا بايع مؤخرتك للأتراك وكذلك شرفك يا ميبون فأنت وبقية العملاء استجلبتم الاتراك والمرتزقة السوريين لقتل الليبين وبالتالى من حق الليبين الشرفاء طلب تدخل الجيش المصرى لحماية ليبيا من الاحتلال التركى وهذا طلب مشروع فأنا وآخى على ابن عمى وانا وابن عمى على الغريب فالصورة واضحة يا خروف يا فرخ الحرام يا مشرى فقتل الاتراك كمحتلين فرض عين على كل ليبى حر شريف أما انت فخاين للوطن وتظلل فى الدهماء وتصور فى الباطل على أنه حق والحق تصور فيه باطل فلعنة الله على الكاذبين الخونة الى يوم الدين .

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