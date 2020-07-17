بالصور.. وقفة احتجاجية للعشرات في بروكسل للتنديد بجرائم “أردوغان” في ليبيا

نظم عشرات من الناشطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الأوروبي، وطالبوا بوقف ما وصفوه بـ”الجرائم العدوانية الناجمة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا”.

ورفع المحتجون، وهم من جاليات عربية وكردية وبلجيكية تقيم في بروكسل، لافتات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما رددوا شعارات “أوقفوا التدخل العسكري التركي في ليبيا”.

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع بدء أعمال القمة الأوروبية المنعقدة ببروكسل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم اليوم الجمعة مصر “بمخالفة القانون من خلال تصرفاتها في ليبيا” على حد زعمه.

وقال أردوغان، ردا على سؤال عن تدخل مصري محتمل في ليبيا، إن الخطوات التي تتخذها القاهرة في هذا البلد ودعمها لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر “غير مشروعة” ونعد بالاشتراك مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاقية جديدة مع ليبيا، حسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وأضاف: “تحملنا المسؤولية في ليبيا وسنستمر في ذلك الى النهاية.. لن نترك الليبيين يواجهون وحدهم العدوان العسكري …. الخطوات التي تتخذها مصر بوقوفها مع حفتر غير قانونية وأبو ظبي تقوم بأعمال قرصنة بارسال أموال وأسلحة الى حفتر بطريقة غير شرعية وهذا أمر غير مقبول .. بينما نحن نقف مع حكومة شرعية تكافح الانقلابيين” على حد قوله.





