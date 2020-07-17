الثني يجدد تعليماته بتوفير كافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد رئيس الحكومة عبد الله الثني تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال اجتماعه أمس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، التي بحث معها أوضاع هذه الفئات ومتطلباتها.
وأكد الثني على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.
من جهة أخرى، بحث الثني مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم، وأشار إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان المشكلة من قبل الحكومة في هذا الشأن.
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