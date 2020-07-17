الثني يجدد تعليماته بتوفير كافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد رئيس الحكومة عبد الله الثني تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال اجتماعه أمس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، التي بحث معها أوضاع هذه الفئات ومتطلباتها.

وأكد الثني على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.

من جهة أخرى، بحث الثني مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم، وأشار إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان المشكلة من قبل الحكومة في هذا الشأن.

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