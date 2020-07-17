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المحجوب: مصر قوة ضاربة تسطيع مواجهة تركيا سياسيا وعسكريا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير إدارة
التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب،الجمعة، إن مصر قوة ضاربة تسطيع مواجهة
تركيا سياسيا وعسكريا.

وأوضح المحجوب في
تصريحات صحفية،أن تدخل مصر في ليبيا هو نوع من الدعم، ولا يمكن لمصر أن تهنأ دون
أن تكون ليبيا هانئة، مضيفا أن الدعم المصري بالتعاون مع بسالة الجيش الليبي سيزيدهما
قوة في مواجهة أى طارئ.

وأكد المحجوب ان تركيا
استغلت ضعف الوضع في ليبيا للتدخل، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على ليبيا
وشمال أفريقيا بدعوى تحقيق أهدافها القديمة .

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تعليقات

  • يا محجوب انت لاتستحق رتبة نائب عريف فى الجيش الليبي ورتبك التى تزايد بها الان من منحك ايها ؟؟؟اليس المجرم حفرة الثر نظير ان تكون (قوادا رخيصا )له عليك الخزى والعار تم كيف ياجاهل تقارن قدرات تركيا بدولة مصر المتخلفه فى كل شيء هل من يتترع له بشوية خرب عسكريه انتهى مفعولها من نصف قرن تقارنه بدولة تعتبر تانى دولة فى القوة العسكريه الضاربه بالحلف العسكرى الاوربى تم ياجاهل هل تعلم ان تركيا تصنع اهم اجزاء المقاتلات العسكرية الامريكية وتصنع احدث الدبابات ومدافع الهاوتزر الليزريه وتصنع الغواصات والبوارج البحريه وتصنع الابطال وتعلى راية الاسلام عكس من ينفقون عليكم يدعون الاسلام وهم اكفر خلق الله خاصة مجرمكم الاكبر سوسة مصر وخنازير الجزيرة واول هولاء الفسدة استادك فى خيانة الوطن الاصالح والا عاقل وقبله حفيتر لعنكم الله جميعا الى ان يسطع الحق وتنالون عقابكم على خيانة ليبيا واهلها الشرافء الكرماء وليس بكرامتكم كرامة العاهرات ياعاهر لعنة الله عليك وعلى اللى جبوك ياوسخ…… وكانك راجل برا اتطوع فى الجيش المصري حتى يباد وتباد على ارض ليبيا التى خنتها خزيه على وحهك وجه القحاب البناوتى …..

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