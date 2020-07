المحجوب: مصر قوة ضاربة تسطيع مواجهة تركيا سياسيا وعسكريا

قال مدير إدارة

التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب،الجمعة، إن مصر قوة ضاربة تسطيع مواجهة

تركيا سياسيا وعسكريا.

وأوضح المحجوب في

تصريحات صحفية،أن تدخل مصر في ليبيا هو نوع من الدعم، ولا يمكن لمصر أن تهنأ دون

أن تكون ليبيا هانئة، مضيفا أن الدعم المصري بالتعاون مع بسالة الجيش الليبي سيزيدهما

قوة في مواجهة أى طارئ.

وأكد المحجوب ان تركيا

استغلت ضعف الوضع في ليبيا للتدخل، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على ليبيا

وشمال أفريقيا بدعوى تحقيق أهدافها القديمة .

