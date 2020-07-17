ليبيا الان

المشري: تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا بأنها تهديدات لا تعني لليبيين شيئا.

وأضاف المشري على صفحته الرسمية في موقع تويتر أن الاستناد على من وصفهم بـ”مجموعة من العملاء” الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية في إشارة الى اللقاء الذي جمع السيسي مع مجموعة من أعيان ومشائخ بعض المدن الليبية في القاهرة مضيفا أنهم ماضون في هدفهم لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى صباح الخميس بوفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذي توجه إلى مصر مساء الأربعاء قادماً من بنغازي، في إطار البحث عن مخرج للازمة الليبية ووضع حد لتدخل أنقرة العسكري في البلاد والتهديدات التركية الأخيرة بعملية عسكرية في سرت والجفرة اللتين سبق أن أكدت القاهرة أنهما “خط أحمر” بالنسبة لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت امعة تافه من حريم السلطان المعتوه الذى تهرب من الاجابة عن سؤال واضح هل تستطيع ان تواجه الجيش المصرى !!! لو كان عنده ذرة رجولة يقول نعم وراينا الحمار اكار يبرر هزبمته مسبقا بالادعاء ان دور الجيش التركى يقتصر على التدريب والاستشارات العسكرية عرفت انك يامشرى انك حمار وجاهل فى ابسط مبادئ العسكرية فانت مجرد صبى عالمة تافه ولما السيسى يتكلم تخرس ياكلب كما خرس سيدك المعتوه فاردوغان يعرف انه مجرد كلب لترمب

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  • وأنت لاتعني شيئا لليبيين…مجرد خروف مقمل رمت به الأقدار في ليبيا…قريبا سوف ترجع الى منتجع بوسليم أو الهروب الي حامي الشواذ والعاهرات خليفتكم القردوغان … الليبيون الوطنيون الشرفاء قالوا كلمتهم : لا للمستعمر التركي النجس والموت للخونة والعملاء الذين باعوا الوطن للمحتل.

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