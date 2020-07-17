المشري: تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا بأنها تهديدات لا تعني لليبيين شيئا.

وأضاف المشري على صفحته الرسمية في موقع تويتر أن الاستناد على من وصفهم بـ”مجموعة من العملاء” الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية في إشارة الى اللقاء الذي جمع السيسي مع مجموعة من أعيان ومشائخ بعض المدن الليبية في القاهرة مضيفا أنهم ماضون في هدفهم لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى صباح الخميس بوفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذي توجه إلى مصر مساء الأربعاء قادماً من بنغازي، في إطار البحث عن مخرج للازمة الليبية ووضع حد لتدخل أنقرة العسكري في البلاد والتهديدات التركية الأخيرة بعملية عسكرية في سرت والجفرة اللتين سبق أن أكدت القاهرة أنهما “خط أحمر” بالنسبة لها.

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