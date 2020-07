استنكر مجلس أعيان وحكماء الزنتان، الجمعة، قيام مشائخ

من شرق البلاد بمطالبة الجيش المصري بالتدخل في ليبيا، مشيرا إلى أنهم بذلك أصبحوا

جزءا من جريمة بيع الوطن واستجلاب المحتل.

