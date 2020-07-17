أكار: فرق التدريب والاستشارات العسكرية تواصل عملها بنجاح في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، استمرار عمل فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا حتي «ضمان السلام والاستقرار فيها».

جاء ذلك خلال تصريح للوزير التركي خلال مشاركته، اليوم، بفعالية نظمتها جامعة «البوسفور التركية» لمناسبة يوم «الديمقراطية والوحدة الوطنية»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

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ونقلت «الأناضول» عن أكار قوله إن «فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا، تواصل عملها بنجاح وستستمر في ذلك، حتى تحقيق هدف ضمان السلام والاستقرار فيها»، مضيفًا أن بلاده متواجدة في ليبيا بناءً على «طلب رسمي من الحكومة الليبية الشرعية (حكومة الوفاق) والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبموافقة البرلمان التركي».

ننتظر اعتذارا من فرنسا

وبخصوص اتهامات باريس لأنقرة بالتحرش بإحدى سفنها، قال أكار أن تركيا مازالت تنتظر اعتذارًا من فرنسا، موضحًا «تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحادث مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي».

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وتابع:«المزاعم الفرنسية غير واقعية تمامًا، وأثبتنا الحقيقة، وننتظر من فرنسا تقديم الاعتذار على خلفية مزاعم التحرش بسفينتهم»، ولفت إلى أن «ناتو» قدم شكره لطواقم البحرية التركية على نهجهم «الاحترافي وتعاملهم الدقيق» مع الحادث.

وأشار إلى أن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها، وأن فرنسا لم تجرِ اتصالات مع الناتو فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، ولم تقدم معلومات فنية تدعم مزاعمها.

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