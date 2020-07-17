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أكار: فرق التدريب والاستشارات العسكرية تواصل عملها بنجاح في ليبيا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، استمرار عمل فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا حتي «ضمان السلام والاستقرار فيها».

جاء ذلك خلال تصريح للوزير التركي خلال مشاركته، اليوم، بفعالية نظمتها جامعة «البوسفور التركية» لمناسبة يوم «الديمقراطية والوحدة الوطنية»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

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ونقلت «الأناضول» عن أكار قوله إن «فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا، تواصل عملها بنجاح وستستمر في ذلك، حتى تحقيق هدف ضمان السلام والاستقرار فيها»، مضيفًا أن بلاده متواجدة في ليبيا بناءً على «طلب رسمي من الحكومة الليبية الشرعية (حكومة الوفاق) والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبموافقة البرلمان التركي».

ننتظر اعتذارا من فرنسا
وبخصوص اتهامات باريس لأنقرة بالتحرش بإحدى سفنها، قال أكار أن تركيا مازالت تنتظر اعتذارًا من فرنسا، موضحًا «تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحادث مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي».

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وتابع:«المزاعم الفرنسية غير واقعية تمامًا، وأثبتنا الحقيقة، وننتظر من فرنسا تقديم الاعتذار على خلفية مزاعم التحرش بسفينتهم»، ولفت إلى أن «ناتو» قدم شكره لطواقم البحرية التركية على نهجهم «الاحترافي وتعاملهم الدقيق» مع الحادث.

وأشار إلى أن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها، وأن فرنسا لم تجرِ اتصالات مع الناتو فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، ولم تقدم معلومات فنية تدعم مزاعمها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الا بشبع اكار الحمار من الكذب وهل نسى ضربة الوطية وعدم استطاعتهم تخطى الخط الاحمر والطيران المجهول بالنسبة لك المعلوم بالنسبة لنا قادر على الوصول لاى هدف فى ليبيا مع ان الوطية هى الابعد فما بالنا بمصراته ومعتيقة فردة كعب بالنسبة للطيران اياه

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  • ردع المحتل هو الحل
    كفاية نفاق كمصرى اشعر بالعار من الحكومة والبرلمان المصرى لعدم اتخاذ قرار بحظر استيراد البضائع التركية التى تغمر الاسواق ورايت اليوم منذ قليل اعلان لشركة رنين لبيع سلع تركية فى مصر عيب والف عيب احترموا دم الشهداء من خير اجناد الارض دفعوا حياتهم لنعيش نحن وندعم اقتصاد اردوغان الذى يدعم الارهاب كفاية غباء
    ايضا كيف تعترف مصر بحكومة السراج الغير شرعية عليها طرد سفبه السراج واقامة علاقات دبلوماسبة فورا مع الحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان لنكون قدوة لباقى الدول الصديقة والشقيقة
    هذه الخطوات تسبق ارسال قوات مصرية وكلنا ندعم ذلك بقوة فهو واجب على الجيش المصرى كدعم عسكرى يجب ان يصاحبه مقاطعة اقتصادية لتركيا وسحب الاعتراف فور بحكومة السراج غير الشرعية واحترموا عقولنا

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