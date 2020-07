أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الجمعة، على رفضه أي

عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تجزئتها إلى أقاليم، مؤكدًا أن ليبيا كلٌ

لا يتجزأ.

وقال المجلس في بيان له إنه يتابع باهتمام ما آل إليه حال

ليبيا من تشرذم وتشظى وشتات في الرأي واختلاف في الموقف الوطني، وبعد أن وضعت الحرب

أوزارها وبشكل مؤقت وقد أتت على الأرواح والأملاك وعلى الأخضر واليابس حيث دارت

رحاها ببنادق مأجورة وبمرتزقة لا تهمهم مصلحة ليبيا ولا تهمهم دماء أبنائها.

وأضاف المجلس أن سيادة ليبيا قد ضاعت وتقاسمتها أجندات أطماع

الحداق وضاعت أرزاق الليييين وذهب ريعها إلى حسابات أصحاب الأجندات من أتراك وفرنسيين

وطليان وغيرهم، مشيرا إلى أن النفط ضاع أيضًا وجمد تصديره ليضيف فقرا لفقرهم، مؤكدًا

أنه يستشعر خطرا داهما وضياع محقق لمستقبل الشعب لاسيما وأن ليبيا أصبحت على مشارف

التقسيم.

وأكد المجلس أنه لا زال ينظر إلى الأزمة الليبية بعين وطنية

وعقل يضع في اعتباره السيادة على الأرض الليبية ويقدم الحل الليبي الوطن على كل الحلول،

مشددًا على أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار

السياسي إلا للشعب الليبي كافة من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.

وتابع المجلس أنه ينبه الإخوة والأشقاء في مصر إلى أن ما

ضاع من ليبيا قد ضاع، ولا يريد المجلس أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع وخسارة آخر

جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة، مبينا أن المؤامرة على الجيش

المصري قديمة حديثة، لأن المشروع الصهيوني هو القضاء على هذا الجيش العتيد من بوابة

الأزمة الليبية.

وأشار المجلس إلى أنه وجه خلال الفترة الماضية دعوة للقاء تشاوري من خلال الأعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية للبحث في إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي وسيلتئم هذا اللقاء قريبا وقريبا جدا. وأشاد المجلس بجهود الأشقاء العرب الذين يعملون من أجل إيقاف نزيف الدم بين الأشقاء الليبيين ويدعونهم للجلوس على طاولة الحوار السياسي الوطني، مطالبا كل الأطياف اللييية بالتوحد للحفاظ على سيادة ليبيا.

The post اجتماعي ورفلة: ما ضاع من الوطن ضاع وليبيا لن تتجزاء والهدف القضاء على الجيش المصري من بوابة ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24