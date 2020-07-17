عاجل ليبيا الان

اجتماعي ورفلة: ما ضاع من الوطن ضاع وليبيا لن تتجزاء والهدف القضاء على الجيش المصري من بوابة ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الجمعة، على رفضه أي
عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تجزئتها إلى أقاليم، مؤكدًا أن ليبيا كلٌ
لا يتجزأ.

وقال المجلس في بيان له إنه يتابع باهتمام ما آل إليه حال
ليبيا من تشرذم وتشظى وشتات في الرأي واختلاف في الموقف الوطني، وبعد أن وضعت الحرب
أوزارها وبشكل مؤقت وقد أتت على الأرواح والأملاك وعلى الأخضر واليابس حيث دارت
رحاها ببنادق مأجورة وبمرتزقة لا تهمهم مصلحة ليبيا ولا تهمهم دماء أبنائها.

وأضاف المجلس أن سيادة ليبيا قد ضاعت وتقاسمتها أجندات أطماع
الحداق وضاعت أرزاق الليييين وذهب ريعها إلى حسابات أصحاب الأجندات من أتراك وفرنسيين
وطليان وغيرهم، مشيرا إلى أن النفط ضاع أيضًا وجمد تصديره ليضيف فقرا لفقرهم، مؤكدًا
أنه يستشعر خطرا داهما وضياع محقق لمستقبل الشعب لاسيما وأن ليبيا أصبحت على مشارف
التقسيم.

وأكد المجلس أنه لا زال ينظر إلى الأزمة الليبية بعين وطنية
وعقل يضع في اعتباره السيادة على الأرض الليبية ويقدم الحل الليبي الوطن على كل الحلول،
مشددًا على أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار
السياسي إلا للشعب الليبي كافة من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.

وتابع المجلس أنه ينبه الإخوة والأشقاء في مصر إلى أن ما
ضاع من ليبيا قد ضاع، ولا يريد المجلس أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع وخسارة آخر
جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة، مبينا أن المؤامرة على الجيش
المصري قديمة حديثة، لأن المشروع الصهيوني هو القضاء على هذا الجيش العتيد من بوابة
الأزمة الليبية.

وأشار المجلس إلى أنه وجه خلال الفترة الماضية دعوة للقاء تشاوري من خلال الأعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية للبحث في إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي وسيلتئم هذا اللقاء قريبا وقريبا جدا. وأشاد المجلس بجهود الأشقاء العرب الذين يعملون من أجل إيقاف نزيف الدم بين الأشقاء الليبيين ويدعونهم للجلوس على طاولة الحوار السياسي الوطني، مطالبا كل الأطياف اللييية بالتوحد للحفاظ على سيادة ليبيا.

The post اجتماعي ورفلة: ما ضاع من الوطن ضاع وليبيا لن تتجزاء والهدف القضاء على الجيش المصري من بوابة ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الجيش والشعب المصرى مدين للجيش والشعب الليبى وواجب علينا كمصريين رد الدين فالجيش الليبى دافع معنا ضد اسرائيل فى حرب اكتوبر وراينا حضور القذافى الى البرلمان المصرى لتكريم ابطال اكتوبر ولا ننسى دور الشعب الليبى اثناء المعركة عندما كان المجال الجوى والبحرى والمصرى مغلق اثناء الحرب وكانت المطارت والموانئ الليبية هى شريان الحياة لمصر عبر الخارج والمرور برا لهذا يسعى كلب الصهاينة اردوغان بدعم امريكى لصالح اسرائيل حرمان مصر من عمقها الاستراتيجى وارسال الجيش المصرى واجب قومى عربى علما بان مصر رفضت ارسال قوات لليمن وسوريا لخوص حروب داخلية لكن ليبيا الوضع مختلف عزو خارجى من دولة استعمارية وليس صراع داخلى ليبى ليبى ومن الشهامة ان يهب الجار لانقاذ جاره من مجرم الحرب اردوغان

    رد

  • معكم خير اجناد الارض
    لو بحثنا فى اى قاموس عربى عربى عن معنى كلمة اتراك سنجد معناها جمع من المغول والكل يعرف ان المغول الاتراك ماضيهم اسود فى كل مكان مذابح وجرائم ضد الانسانية ومن الذى اوقف همجية المغول بالطبع مصر ومن قادر الان على وقف همجية مغول العصر انه مصر وما مستقبل تركيا كما حدده رسول فى حديثين بصحيح مسلم انها ارض كفر وضلال يفتحها المسلمون بدون قتال ويقتسموا غنائمها فاين جيش الدعارة الاردوغانى وقتها بح بح
    اما مصر فكما جاء فى الحديث الشريف
    عن سيدنا عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مِصْرَ، فَاسْتَوْصُوا بِقِبْطِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهُمْ صِهْرًا وَذِمَّةً»، وفي روايةٍ أخرى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فَتَحَ عَلَيْكُمْ مِصْرَ فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدًا كَثِيفًا؛ فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ»، فقال أبو بكر الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «لِأَنَّهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وأبناءَهم فِي رِبَاطٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

    رد