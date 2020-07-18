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خارجية النواب تطالب المجتمع الدولي بسحب اعترافه بحكومة الوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

طالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق، مؤكدة ان استمرار هذا الاعتراف يعد ضربا لجميع قيم الديمقراطية وإمعان في سياسة فرض الأمر الواقع على الليبيين.

أتى ذلك، في تعليق اللجنة، حول تصريح خافيير نارت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بخصوص عواقب استمرار الاعتراف بحكومة السراج.

وقالت اللجنة، “إن استمرار الاعتراف بحكومة الوفاق هو ضرب لجميع قيم الديمقراطية وهو إمعان في فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الليبي من خلال حكومة لا تمثل إلا أقلية صغيرة وكانت له عواقب وخيمة”.

وأضافت اللجنة، “إن نتيجة الاعتراف الدولي المطلق بحكومة الوفاق وعدم وجود رقابة برلمانية على أعمالها بدأت تلك الحكومة في التصرف بشكل منفرد لا يخدم إلا مصالح محلية وأجنبية ضيقة وكذلك التصرف بشكل لا مسؤول في مقدرات واموال الشعب الليبي”.

وتابعت، “الأخطر أن حكومة الوفاق أبرمت معاهدات مع أطراف أجنبية تسببت في تصعيد واستقطاب دولي خطير في كامل المنطقة”.

وشددت اللجنة على “ضرورة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق والرجوع لمجلس النواب الليبي المنتخب كمرجعية سياسية وحيدة في البلاد”.

وقالت، “إن تجاوز شرعية مجلس النواب هو خطأ جسيم ارتكبه المجتمع الدولي، أفقد الثقة في شرعية صندوق الانتخاب وأخرج البلاد عن المسار الديمقراطي، وفتح المجال للممارسة سياسة الأمر الواقع مما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع في لبلاد والمنطقة بأكملها”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • كمصرى اشعر بالعار من اعتراف مصر بحكومة اللاوفاق اللاشرعية عيب ان يظل هذا الوضع وكنت اتمنى من مشايخ القبائل ان يطلبوا هذا من الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعدها سنجد رد فعل مماثل من دول عدة تسحب البساط من تحت قدم حكومة العار والخيانة
    كما اشعر بالقرف ايضا من الاستمرار فى استيراد السلع التركية ودعم اقتصاد مجرم الحرب اردوغان واذا لم تقم الحكومة المصرية فورا بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا فورا ووقف السلع التى تغمر الاسواق المصرية ومن يدعم اقتصاد اردوغان فهو لا يقل خيانة لمصر عن الكلاب المسعورة بالقنوات التركية التى تحرض على قتل جنودنا فهو يمولهم من دم الشعب المصرى

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  • اذا لم تقم الحكومة المصرية بحظر استيراد السلع التركية فعليها ان ترحل عيب ان ارى سلع تركية يمكن انتاجها فى ورش صغيرة بمصر تباع وعليها علم تركيا على شفاف يغلفها هل معقول تستورد حوض مضبخ استانلس ستيل !!! عيب يامدبولى عيب انت وع عبعال اتحركوا لوقف هذا الهبل

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