البنتاغون: تركيا أرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري إلى ليبيا

كشف تقرير للبنتاغون، أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأوضح التقرير، إن تركيا قدّمت مبالغ مالية مع عروض لمنح جنسيتها على آلاف المرتزقة المقاتلين، مقابل الذهاب إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني، وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف التقرير الأمريكي، أنه لم يعثر على صلة المرتزقة السورين بالتنظيمات الإرهابية، داعش والقاعدة، مرجحا أن الدوافع التي أجبرت المرتزقة السوريين للذهاب إلى ليبيا، ليست دوافع أيديولجية أو سياسية.

وتطرق التقرير، أن تركيا نشرت “عددا مجهولا”، من العسكريين، في ليبيا، ووصول 300 مرتزق نهاية شهر أبريل الماضي، وفقا لما نقله موقع “RT” الروسي.

وأشار التقرير، وجود مئات المرتزقة بمن فيهم السوريين، نقلتهم روسيا إلى ليبيا، يُقدّر عددهم ما بين 800 و2500 مرتزق.

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