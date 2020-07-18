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البنتاغون: تركيا أرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري إلى ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف تقرير للبنتاغون، أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأوضح التقرير، إن تركيا قدّمت مبالغ مالية مع عروض لمنح جنسيتها على آلاف المرتزقة المقاتلين، مقابل الذهاب إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني، وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف التقرير الأمريكي، أنه لم يعثر على صلة المرتزقة السورين بالتنظيمات الإرهابية، داعش والقاعدة، مرجحا أن الدوافع التي أجبرت المرتزقة السوريين للذهاب إلى ليبيا، ليست دوافع أيديولجية أو سياسية.

وتطرق التقرير، أن تركيا نشرت “عددا مجهولا”، من العسكريين، في ليبيا، ووصول 300 مرتزق نهاية شهر أبريل الماضي، وفقا لما نقله موقع “RT” الروسي.

وأشار التقرير، وجود مئات المرتزقة بمن فيهم السوريين، نقلتهم روسيا إلى ليبيا، يُقدّر عددهم ما بين 800 و2500 مرتزق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • امريكا تقصد ان تركيا ارسلت 3000 مرتزق
    حمام سلام ليس لهم علاقة بالارهاب
    حمام
    وطبعا لم تذكر باق العدد ال13000 داعشي
    وكأنما تركيا والشيطان اللص اردوغان عميل امريكا القذر الذي يربي الدواعش
    في حظائر المواشي التركية
    ليرسلهم لاعمال ارهابية حسب الطلب
    في العراق ليعملوا ارهاب يقابله تمثيلية
    عملياتية ببالتنسيق مع محركي داعش الاتراك فيق طيران التحالف للدفاع عن العراق

    رد

  • وطبعا يتم مقايضة فواتير طيران التحالف في العراق بفواتير البترول المسحوب من العراق ونبقي خالصين وحبايب ياعراق
    يعني بترول مقابل حماية من داعش وهي تمثيلية لابتزاز بترول بدون مقابل
    هذا الحوار تريد امريكا بواسطة عميلها
    اللص القذر الشيطان اردوغان
    تطبيقه في ليبيا
    لكي يسرقوا البترول مقابل حماية الليبين من داعش
    وهي عمليات ممنهجة بجدول يومي واسبوعي وشهري
    حتي ينكد دواعش امريكا واردوغان صاحب المزرعة عملها علي دول البترول حتي يتم
    سرقة بترولهم برضاهم

    فوانير سحب بترول =فواتير طيران
    التحالف لضرب داعش

    ولكن يزيد عليه ان الارهابي الشيطان
    الوسخ اردوغان
    امه يريد ان يرسل صعاليك الدواعش
    الي دول الجوار مصر وتونس والجزائر
    وتشاد ليعملوا ارهاب وهم متخفيين
    وارهابهم هو ضرب باصات او زرع الغام لقتل الناس وهكذا
    فهم عمال ارهاب عند الارهابي اردوغان
    ارهابي داعش عمال ارهاب يعملون مع عمليات امريكا
    بتنسيق واضح وخطط ولا سلكي جوال بالقمر الصناعي ليأخذوا منهم تعليمات التحرك حتي تعليمات الهروب عند الملاحقة
    من قبا العراقين لهم
    فيه اوسخ من كدة ابتزاز ومؤامرات من دوله كبيرة تنصب وتتآمر لسرقة بترول الشعوب والتنكيد علي الشعوب
    ليظلوا في كابوس ارهاب لاينتهي
    حتي يتم سرقة بترولهم بعجلة ارهاب مستمرة لا تتوقف حتي يتوقف البترول
    لذلك الحل
    كما قال الله الله اكبر
    قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويشف صدور ثون مؤمنين
    وكما قال جدنا عمر المختار ننتصر او نموت
    وسننتصر بإذن الله لان الله دائما ناصر الحق
    انظروا
    الي العصابة الساقطة فى طرالس التي انتهت منذ 3سنوات في 27/12/2017
    والتي عينها اللعين اوباما مع الشيطان
    اللص القذر اردوغان
    لقد استعملوا صعاليك وشبيحة سوريا
    والحقوهم بالشرطة دون جنسية ليبية
    وذلك لتعلموا ان ملة الكفر والفساد
    واحدة فعلا هم الاخوان المفسدون في الارض
    وانظروا الوقاحة
    يلومون المشايخ لذهابهم لبلدهم مصر
    من انتم يالصوص اردوغان ياخونة ؟؟؟
    انتم احقر من وصفكم بالكلاب لانه وفية
    وانتم خونة من ظهور خونة
    الدم الذي يجري بكم هو خيانة وكذب
    باي صفة تتكلمون ؟؟؟
    بصفة انكم ذيول احذية اتت خلف اللص
    الارهابي الشيطان اردوغان
    ام بصفة انكم خونة ولا تستحون انكم خونة كالفئران بل اضل
    اخرسوا واخسئوا انتم مسخ شيطاني
    غضب الله عليهم واضل اعمالهم
    لانهم شياطيت واتبعوا شيطان الانس
    العدو المبين الحرامي قردوغات
    لقد اشتريم كائرة جديدة تاكسي
    ليحملكم للهرب عند قيام ساعتكم
    القريبة بإذن الله
    وستسقطون قبل ركوبها ويسحقكم
    اباء غمر المختار واخوتهم في الدم
    والعروبة وكل شيء قبل التاريخ فأرضنا واحدة ليبيا ونصر وكل الدول العربية
    ارض واحدة
    رغم انف اقردوغان والخونة المدنسين
    لارضنا الليبية العربية
    -الا ان نصر الله قريب من المحسنين
    بلي يا الله ياإلهنا وناصرنا علي عدونا
    والله اكبر
    والحمد لله رب العالمين
    باذن الله قريبا ستكون بلدنا ليبيا وكل دولنا العربية
    نظيفة من الخونة المفسدين
    وأذيالهم
    والله اكبر

    رد

    • اي ادارات اصلاحية تتكلم عنها
      بطرابلس
      هذه عصابة لاتعمل لوطن
      لانهم يقولون علي الوطن طز
      انهم عصابة عينت في 2015
      وانتهت في 2027
      من قبل اللعين اوباما واللعين
      اردوغان وفي انشغال الدوله بمحاربة الارهاب
      ظلوا مختبئين خلف المليشيات
      الارهابية التي كانت تضرب المدنين وقضي عليهم الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير حفتر لكنهم جاءوا في ذيل
      دواعش اردوغان ليكملوا
      تمثيلية احتلال بترول ليبيا واقرأ
      ذلك في ذلك في تكملة 2 المنقحة
      والسلام

      رد

  • ليس دفاعا عن تركيا – لكن ماذا عن اللبنانيين اتباع حزب الله واتباع ميشيل عون مصل سلامة غصن سارق الملايين / والذين افضوا خزينة لينان وكذلك حاشية بشار الأسد الأغنياء الهاربين الى تركيا ومصر والإمارات ويدعمون معارضين الأتراك هناك …؟!!! –
    فقط بسبب دعم حكومة رجب اردوغان الادارات الإصلاحية في طرابلس – من التخريب الذي يقومون به من الجهة الشرقية ومن اللاجءين العرب وغيرهم لليبيا ..!!! حتى العمالة الإفريقية يتم تهجيرها يوميا من ليبيا عبر زوارق الموت في المتوسط في صمت دولي كامل ..!!!!! زون اي عمل دوبلوماسي لمعرفة أسباب كل هذا التهجير ..!!!

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشغقيقة- البنتاجون تركيا ارسلت 3000مرتزق +13000 ارهابي داعشي رقم 2 تكملة المنقحة:

    3500 مرتزق حمامة سلام
    +13000 ارهابي داعشي من
    حظيرة اردوغان لتربية الدواعش
    لزوم عمليات سرقة دول كبري
    لدول البترول

    وطبعا يتم مقايضة فواتير طيران التحالف في العراق بفواتير البترول المسحوب من العراق ونبقي خالصين وحبايب ياعراق
    يعني بترول مقابل حماية من داعش وهي تمثيلية لابتزاز بترول بدون مقابل
    هذا الحوار تريد امريكا بواسطة عميلها
    اللص القذر الشيطان اردوغان

    تريد تطبيقه في ليبيا
    لكي يسرقوا البترول مقابل حماية الليبين من داعش
    وهي عمليات ممنهجة بجدول يومي واسبوعي وشهري
    حتي ينكد دواعش امريكا واردوغان صاحب المزرعة عملها علي دول البترول حتي يتم
    سرقة بترولهم برضاهم وهي

    فوانير سحب بترول =فواتير طيران
    التحالف لضرب داعش

    فالدواعش عمال عند امريكا تستعملهم وهم خريجي حظيرة الشيطان قردوغان
    ولكن يزيد عليه ان الارهابي الشيطان
    الوسخ اردوغان
    انه يريد ان يرسل صعاليك الدواعش
    الي دول الجوار مصر وتونس والجزائر
    وتشاد ليعملوا ارهاب وهم متخفيين
    وارهابهم هو ضرب باصات مدنين او زرع الغام لقتل الناس المدنين وهكذا
    لا يواجهون جيوش فهم اقل من فئران
    فهم عمال ارهاب عند الارهابي اردوغان
    ارهابي داعش عمال ارهاب يعملون مع عمليات امريكا
    بتنسيق واضح وخطط ولا سلكي جوال بالقمر الصناعي ليأخذوا منهم تعليمات التحرك حتي تعليمات الهروب
    عند الملاحقة لهم
    من قبل العراقين يعطوهم اماكن اخري للتخفي فهم الدواعش جزء من عمل التحالف الامريكي يجب المحافظة عليه
    لاستخدامهم المتكرر للارهاب

    فيه اوسخ من كدة ابتزاز ومؤامرات من دوله كبيرة تنصب وتتآمر لسرقة بترول الشعوب والتنكيد علي الشعوب
    ليظلوا في كابوس ارهاب لاينتهي

    حتي يتم سرقة بترولهم بعجلة ارهاب مستمرة لا تتوقف حتي يتوقف البترول
    لذلك الحل
    كما قال الله الله اكبر
    قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويشف صدور قوم مؤمنين
    وكما قال جدنا عمر المختار ننتصر او نموت
    وسننتصر بإذن الله كما انتصروا
    لان الله دائما ناصر الحق
    انظروا
    الي العصابة الساقطة فى طرابلس التي انتهت منذ 3سنوات في 27/12/2017
    والتي عينها اللعين اوباما مع الشيطان
    اللص القذر اردوغان لهذه المؤامرة
    التي حدثت الآن
    لقد استعملوا صعاليك وشبيحة سوريا
    والحقوهم بالشرطة دونما ان تكون جنسيتهم ليبية اي ليسوا ليبين
    وذلك لتعلموا ان ملة الكفر والفساد
    واحدة فعلا هم الاخوان المفسدون في الارض
    وانظروا الوقاحة
    يلومون المشايخ لذهابهم لبلدهم مصر
    من انتم يالصوص اردوغان ياخونة ؟؟؟
    انتم احقر من وصفكم بالكلاب لانها وفية
    وانتم خونة من ظهور خونة
    الدم الذي يجري بكم هو خيانة وكذب
    باي صفة تتكلمون ؟؟؟
    بصفة انكم ذيول احذية اتت وعادت من الهرب خلف اللص
    الارهابي الشيطان اردوغان
    ام بصفة انكم خونة ولا تستحون انكم خونة كالفئران بل اضل
    اخرسوا واخسئوا انتم مسخ شيطاني
    غضب الله عليهم واضل اعمالهم
    لانهم شياطيت واتبعوا شيطان الانس
    العدو المبين الحرامي قردوغات
    لقد اشتريم كائرة جديدة تاكسي
    ليحملكم للهرب عند قيام ساعتكم
    القريبة بإذن الله
    وستسقطون قبل ركوبها ويسحقكم
    اباء غمر المختار واخوتهم في الدم
    والعروبة وكل شيء قبل التاريخ فأرضنا واحدة ليبيا ونصر وكل الدول العربية
    ارض واحدة
    ولم يكن هناك حدود او اسلاك شائكة بين مصر وليبيا والتي وضعها هم الايطاليين
    ومع الرغم من ذلك كان المصريين يعبرون
    لاخوتهم الليبين والحرب معهم حتي نصرهم الله جميعا علي عدوهم
    فاصبحوا ظاهرين
    والحمد لله رب العالمين

    رغم انف اقردوغان والخونة المدنسين
    لارضنا الليبية العربية
    -الا ان نصر الله قريب من المحسنين
    بلي يا الله ياإلهنا وناصرنا علي عدونا
    والله اكبر
    والحمد لله رب العالمين
    باذن الله قريبا ستكون بلدنا ليبيا وكل دولنا العربية
    نظيفة من الخونة المفسدين
    وأذيالهم
    والله اكبر

    رد

  • اي ادارات اصلاحية تتكلم عنها
    بطرابلس
    هذه عصابة لاتعمل لوطن
    لانهم يقولون علي الوطن طز
    انهم عصابة عينت في 2015
    وانتهت في 2017 تصحيح
    من قبل اللعين اوباما واللعين
    اردوغان وفي انشغال الدوله بمحاربة الارهاب
    ظلوا مختبئين خلف المليشيات
    الارهابية التي كانت تضرب المدنين وقضي عليهم الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير حفتر لكنهم جاءوا في ذيل
    دواعش اردوغان ليكملوا
    تمثيلية احتلال بترول ليبيا واقرأ
    ذلك في ذلك في تكملة 2 المنقحة
    والسلام

    رد