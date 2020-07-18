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المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة: السيادة على الأرض ملك للشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إنه «لن يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي، إلا للشعب الليبي كافة من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب».

ورفض المجلس أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى «تقسيم الوطن أو تجزئته إلى أقاليم مثل الأقاليم الثلاثة السابقة»، وذلك في بيان أصدره مساء أمس الجمعة.

وتابع البيان: «ننبه إخوتنا وأشقاءنا في مصر الحبيية إلى أن ما ضاع في ليبيا قد ضاع، فلا نريد أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع وخسارة آخر جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة»، معتبرا أن هناك «مؤامرة قديمة حديثة على الجيش المصري».

بحث إيجاد حل وطني دون تدخل خارجي
وأشار المجلس إلى الدعوة التي وجهها الفترة الماضية للقاء تشاوري يضم الأعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية للبحث في «إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي»، مؤكدا أن «هذا اللقاء سيلتئم قريبا».

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عددا من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية الخميس الماضي في القاهرة، وقال إنه سيطلب موافقة البرلمان المصري على دخول ليبيا، مؤكدا أن «مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري، ولديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا».

ووجه السيسي رسالة لشيوخ القبائل الليبية، جاء فيها «إن مصر لو دخلت ليبيا ستدخل بطلب منكم وتخرج بأمر منكم، والمقابل الذي نبغاه هو استقرار وأمن ليبيا»، مضيفا أن «جيش مصر للدفاع وليس الغزو».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انتم غلطتكم أنكم تركتوا الحكومة الرءيسية الشرعية البلاد في طرابلس التي هي اقرب للمواطن الليبي – وأخذتم طاءرة للذهاب المجرم السيسي الذي يعذب شعبه ويعطي ثروات بلاده للصهاينة والإمارات لشراء الذمم – والبرلمان الخبيث الذي يدعم القطاع الخاص ويريد فقط ان يتاجر بالوضع الحالي في ليبيا كما حدث من سرقات في وضح النهار في بنوك بنغازي دون النظر للاصلاحات الداخلية ..؟!!
    بصراحة موقفكم هذا غير منطقي – وزاد الطين بلة ..!!!!

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  • حتى الحج منعوا الليبيين واليمن والعراق والأردن والسودان وتونس والمغرب ودوّلة اندونيسيا والمسلمين في الصين وكوريا ودوّل افريقيا الوسطى – من إقامة وفراءض الحج – لهذا العام – الحج الذي كان في عهود سابقة يُستقبل الملايين من الحجاج بثوبهم الأبيض فوق جيل عرفة وعلى جسور منى وفي السعي بين الصفا والمروة – ليقضوا مناسك العيادة والطهارة – لا حول ولا قوة الا بالله

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