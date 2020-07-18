العريبي: تركيا تمر بأزمة إقتصادية وتريد فتح تصدير النفط الليبي بالقوة لأخذ حصتها منه

ليبيا – قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسي العريبي إن حصة الشرق الليبي من كافة العوائد النفطية لا تتعدى 9% بالرغم من أن 80% من هذه الموارد من الشرق، مشيراً إلى أنه في آخر الاعتمادات كانت حصة الشرق 2% والنسبة الأكبر تذهب إلى المليشيات.

العريبي أوضح بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب خلال مداخلة مرئية على قناة “العربية” أن حصة المنطقة الشرقية من ممثليها في الخارج سواء للدراسة أو في السفارات لا تتعدى 9% وأن حصة فزان يمكن ألا تتعدى 1% أو 2%، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعتبر ظلماً كبيراً واقع من حكومة طرابلس واصفاً إياها بالاحتلال للمنطقة الشرقية.

وأكد على أن ما يحدث يوضح أن المصرف المركزي الموجود في طرابلس والذي يتحكم فيه الصديق الكبير يقع تحت تصرف المليشيات، متسائلاً:” لأول مرة نرى صورة تجمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس دولة مثل أردوغان، فما هي العلاقة؟!”.

وكشف رئيس لجنة الطاقة النيابية أن تركيا تريد الآن فتح النفط لكي تستطيع أخذ حصتها، مبيناً أنها تمر بأزمات اقتصادية ولديها انتخابات قادمة وحزب العدالة والتنمية خسر أكبر معقل له في اسطنبول فالآن هم يخافون على حكم أردوغان لذلك يحاولون تحصينه بالأموال حتى يغطون على الخسائر الموجودة بحسب قوله.

ختاماً اعتبر أن الأتراك عندما دخلوا طرابلس علموا أن السراج لا يمتلك الأموال وبأنها تأتي من المنطقة الشرقية ولهذا يريدون السيطرة عليها حتى يتحكمون في أموال النفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية