” ستيب”: لواء صقور الشمال يأمر بتصفية عناصره من المرتزقة السوريين في ليبيا ويسلب رواتبهم

كشف تقرير لوكالة “ستيب ” السورية، السبت، تعرَّض

عناصر من المرتزقة السوريين التابعين للفصائل الموالية لتركيا في ليبيا لعمليات تصفية

بأمر من المدعو خليل الخيرية القيادي بما يسمى لواء صقور الشمال خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب الوكالة الإخبارية السورية نقلاً عن مصادر عسكرية فأن

لواء صقور الشمال لديه نحو 500 مرتزق في ليبيا، بينهم ما بين 70 إلى 100 عنصر تابعين

للمدعو خليل الخيرية، وكانت قد اندلعت بين مجموعة خليل اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل

كلًا من، أنمار قره أحمد، من ريف جسر الشغور غربي إدلب، و باسل حسين أيوب، من ريف حلب،

وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأوضحت المصادر أنَّ خليل الخيرية هو الشقيق الأصغر للقائد

العام لصقور الشمال، حسن الخيرية، ويعتبر الآمر الناهي في اللواء، وهو معروف بانتهاكاته

ومتواجد بسوريا، مبينة أن المدعو الخيرية عمل على سلب رواتب المرتزقة التابعين له،

ويسلمهم شهريًا إما ربع الراتب أو جزءًا قليلًا منه، وهو ما دفع بالعناصر للتمرد عليه.

وأضافت المصادر أنَّ الخيرية واجه التمرد بإرسال القيادي

التابع له، خالد شبلي، ووجه إليه الأوامر بسحب سلاح المتمردين بهدف تصفيتهم والاستيلاء

على كامل رواتبهم، لافتة إلى اندلاع اشتباكات داخل مقر المرتزقة في ليبيا، ونتج عنها

مقتل العنصرين وإصابة الـ 5 الآخرين، فيما تمكن نحو 35 عنصرًا من الفرار من المقر والاحتماء

بمقر فصيل السلطان مراد القريب منهم.

وأشارت المصادر إلى أنَّ عملية التصفية كانت ستعود على خليل

الخيرية برواتبهم التي تقدر بنحو 360 ألف دولار، وهي ما دفعت بالخيرية للطمع بها .

وفى نهاية التقرير أورد بعض المعلومات عن المدعو خليل

الخيرية وهو قيادي سيء السمعة مسجل بحقه جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين بمناطق سيطرة

الفصائل الموالية لتركيا شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وعلى الأخص بمناطق رأس

العين شمالي الحسكة، وعفرين شمالي حلب، حيث ارتكب الخيرية هناك عدّة جرائم قتل بحق

المدنيين، وهو مسؤول عن نهب أموال وأرزاق المدنيين وغير المدنيين بمدينة رأس العين.

