عضو بمجلس الأمة الجزائري: لن نقبل التدخل بالصراع الليبي بشكل مباشر أوغير مباشر مهما كانت الظروف

ليبيا – أكد عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم على أن كل دولة تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب الليبي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وأمام شعوبها في الداخل.

بن زعيم أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية:” نحن سنحمي أرضنا وسماءنا وبحرنا ولن نقبل من بعيد أو قريب أن نتدخل أو أن ندخل في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر مهما كانت الظروف، من يشعل الحرب والصراع عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة”.

واستبعد بن زعيم نشوب مواجهات عسكرية بين الدولتين، معتبراً أن طرفي النزاع في ليبيا يستقوون بالأطراف الخارجية على بعضهم وان هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى الاحتقان أكثر فأكثر ولا يخدم الشعب الليبي لا من قريب ولا من بعيد بحسب تعبيره.

كما تابع “الجزائر أوضحت أكثر من مرة أن الحوار هو الحل وأن الصراع العسكري لن يحل المشاكل العالقة، كل دولة لها أجندتها ومصالحها وتدخلها في ليبيا سوف يعقد المشكلة”.

واستطرد أن الجزائر ليس لها أي أجندة ولا مصالح في ليبيا وتقف على الحياد بين الليبيين وتدعو إلى المصالحة الوطنية بينهم ومستعدة لرعاية المصالحة والتصالح بحضور جميع الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية