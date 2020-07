أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ،

اليوم الجمعة، رفض بلاده للتدخلات التركية سياسيا وعسكريا في الشأن العربي .

