طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، السبت، باحترام قرار حظر السلاح على ليبيا.
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طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، السبت، باحترام قرار حظر السلاح على ليبيا.
The post ألمانيا و فرنسا وإيطاليا يطالبون باحترام قرار حظر السلاح على ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ضحك الاوروبيين علي الذقون من يآمل منهم أي فائده أو مصلحه فلما لم يفعلوا أيريني الهايك قبل أستكمال تركيا تسليح المليشيات الارهابيه في المنطقه الغربيه لماذا لم تفعل إلا بعدما أستكفت المليشيات من السلاح ومن اعداد المرتزقه وعندما وصلت آخر شحنات السلاح الي مليشيات الغرب الليبي فعل الاوروبيين أيريني وحتي بتفعيلها هاهي زي قلتها فطائرات الأمداد التركي للمليشيات لازالت تهبط في غرب ليبيا بدون تآخير او تردد فبالله عليكم مش ينطبق عليها القول أيريني الهايك
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