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هدية: معركة سرت باتت قريبة جداً.. وتوقف العمليات العسكرية سببه محاولات دخولنا دون حرب

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية القيادي بمدينة مصراته إن القوات اعتادت من خلال الحرب التي تخوصها على رصد الدعم الذي يأتي بين الحين والآخر بالتزامن مع توقف للعمليات القتالية.

هدية أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه من الطبيعي وجود دعم مع توقف العمليات العسكرية في ظل عدم حسم المعركة عسكرياً، معتبراً أن توقف العمليات سببه محاولات دخول مسلحيهم لسرت دون حرب وكذلك الجفرة.

وأوضح أنه أعطيت مساحة من الوقت لجهود ديبلوماسية معينة لجعل من وصفهم بـ”المرتزقة” ينسحبون من الجفرة وسرت وبعد ذلك يكون الدخول دون أن يكون هناك عمليات عسكرية أو حرب، لافتاً إلى أن المعركة باتت قريبة جداً.

وأضاف “الكل يرى بحسب المعطيات المتوفرة لديه من خلال تجربتنا في معركة تحرير جنوب طرابلس ليس هناك آلية معينة أو استراتيجية نستطيع أن نحكم من خلالها تارة تأتينا أخبار ان الفاغنر موجودين في صلاح الدين وتارة يقال أنهم توجهوا ناحية السواني والسبيعه، ليس هناك استراتيجية معينة يمكن أن تبني عليها أو تتعرف من خلالها على عمل هؤلاء المرتزقة الشيء الوحيد الثابت أن هؤلاء سيكونون قريبين من الحقول النفطية ومن الممكن تغيير أماكنهم في أي لحظة، ليس هناك قيادة معينة تعطي اوامرها للفاغنر إلا قيادتهم كمجموعة وشركة بدليل أن هروبهم من جنوب طرابلس لم يكن برضى من حفتر أو غرفة عملياته”.

كما زعم أنه من الصعب التكهن بما سيفعله من وصفهم بـ” الفاغنر ” أو أماكن تحركهم القادمة لأنهم لا يخضعون لقيادة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بل لمدراءهم في الشركة، معتقداً أنهم هم من منعوا استئناف عمليات المؤسسة الوطنية وليس قيادات الرجمة على حد قوله.

 وتابع مدعياً :” المنطقة التي يتواجد فيها المرتزقة سواء في هون أو سوكنة سواء بقبول أو رفض المواطنين لا يمكنهم أن يخرجوا عن هؤلاء بل تعودوا على أن هناك مليشيات حفتر عاثت بهم فساد وقبلها داعش وذات الأمر ينطبق على سرت والجفرة، لا نأمل منهم أن يكون هناك انتفاضة داخلية بل هؤلاء جبناء لا يستطيعوا تنفيذ عصيان مدني”.

هديه اختتم مداخلته قائلاً :” لن أتكلم عن الاسباب ربما تكون هناك أسباب من الناحية الجغرافية وبساطة الناس، من الممكن أن اتراجع عن كلامي واعتذر عنه لو كان هناك شخص رأى المرتزقة الفاغنر يجوبون الاجواء وقام بإطلاق رصاصة وهرب، هناك أمر غير مفهوم الموضوع ليس في الجنوب فقط نتذكر سرت والدواعش”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عملاء السيسي والجهوين بشرق ليبيا هم سبب الفتنة بهجومهم على اقليم طرابلس وهم الان لايريدون الانسحاب من مدن الاقليم الطرابلسي (سرت ، الجفرة ) ويغلقون المواني النفظية السدرة راس الانوف التي تقع ايضا ضمن الاقليم الطرابلسي والأدهي من دلك يتحالفون مع الملحدين والمصرين والفرنسين للتدمير اقليم طرابلس ————لابد من سحق هؤلاء المعتدين

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  • كل قوة عسكرية تتبع اقليم ترجع للحدود اقليمها من الاخير على مليشيات برقة الانسحاب الي قوس فليني عند العقيلة من الاخير الانسحاب من مدن اقليم طرابلس المعتدين عليها سرت السدة راس الانوف الجفرة

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  • انت متخلف عقليا وامعة لاوزن لك اذا كان سيدك المعتوه اتخرس وهرب من سؤال عن امكانية مواجهة الجيش المصرى وبالطبع الكل يعرف ان السيسى نفذ كل ماوعد به اما اردوغان فكل من دعمهم من الخوان فى خبر كان بعد ان عاشوا فى اوهام فلم يسقط الاسد بل شرد ملايين السوريين ولم تقم دولة لدواعشه بعد سحقهم وتشريدهم فى البواغيز اما خوان مصر والسودان فى خبر كان والدور الان على خوان تونس وليبيا قريبا فى السجون بفضل غباوة الاسطى اردوغان الحاصل على دبلوم وعنده نقص فى عقله

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  • نهايتكم قريبة ياحريم السلطان .مصراتة راجعه واهلها سوف يرجعون بأمان وانتم ياسنافر سوف تهربون مع بوارج سارق البترول .

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  • انت متخلف عقلى وميبون فليبيا لا تتحزأ ولها جيش وطنى موحد من الشرق والغرب والجنوب ولن يقبل بكلب واحد خائن للوطن ولا نفايات ارهابية من سوريا ولا المغول الاتراك الطامعين فى ثروة الشعب الليبى وعندما تستنجد قبائل ليبيا من كل انحاء ليبيا بالشقيق الاكبر مصر لطرد المجرم التركى من الديار فواجب عليه سحق المعتدى قضى الامر يامتخلف روح لامك مستنياك وهى ببتناك فى خيام النكاح لكى تاخذ دورك نحى سروالك اسأل امط متكيفة من الزلمة الحلبى

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  • مين انت ياكلب حتى تتكلم على خير اجناد الارض انت مجرد ميبون زامل تافه ديوث ولكن الرسالة وصلت للسلطان المعتوه الذى تهرب من سؤال مباشر عن المواجهة مع مصر وهو مايزال يعانى من خازوق الوطية وخازوق غرق سفن تركية اعتدت على سرت بعد ان حدد الاسد السيسى خط احمر هو خط الموت من يدخله هالك لا محالة اما النفط فلمن يسيطر عليه يبيعه بمعرفته فنحن فى زمن القوة كما فعل الجيش الامريكى فى نفط سوريا سيفعل الجيش الليبى ويترك كلاب اردوغان رعاة غنم فى طرابلس اما النفط والمياه فلبرقة وفزان وجزء من طرابلس تحت سيطرة الجيش ينضم الى هذا الخير كل مدينة يتم تحريرها من الانجاس

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  • ياحمار لن نكتفى بتحرير ليبيا حتى رأس جدير ججيش عربى يضم مع ليبيا مصر والامارات والسعودية والاردن بل سنذهب ججيش اسلامى مقره دمشق معقل المسلمين فى الملاحم كما قال رسول الله وسندخل حرب طاحنة شمال سوريا مع الناتو المسيحى الصهيونى التركى ونفتح اسطنبول بدون قتال ونقتسم غنائمها لولا الكذوبة من ارض الكفر والضلال بظهور الدجال ووعد الصادق الامين لابد ان يتحقق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • واضح انك غبى فى ابسط المبادئ العسكرية فاى معركة لابد ان يسبقها هجوم جوى مكثف فكيف يحدث هذا اصلا فى جبهة محمية باحدث انظمة الدفاع الجوى قادرة على اسقاط حتى طائرات الشبح وليس طائرات مسيرة تافهة تتكفل بها انظمة اقل مستوى بينما يملك الجيش الوطنى قوة جوية هائلة للتحالف العربى من طائرات الجيل الرابع واسناد بحرى هائل وقوة برية هى الرابعة عالميا وراينا سخرية محلل عسكرى مصرى من حشد عشرة الاف مرتزق فى مساحة شاسعة من الصحراء يسهل اصطيادها بالطيران بينما تستطيع مصر توفير مئات الالاف من الجنود خلال 24 ساعة الى جانب مائة الف جندى فى الجيش الوطنى فالعملية اشبه بمصارعة بين مصارع عملاق وطفل فى الحضانة تفتكر مين يربح ياهدية طبعا لانه اخوانى عبيط سيقول طفل الحضانة !!!

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