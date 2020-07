أفادت مصادر صحفية، السبت، أن رتل سيارات

عسكرية تابع للوفاق يتجه من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت.

The post رتل سيارات عسكرية تابع للوفاق يتجه من مصراتة إلى تاورغاء قرب سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24