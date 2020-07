أكدت مصادر لليبيا 24، السبت، تراجع أرتال كبيرة تابعة لقوات الوفاق من الهيشة الجديدة باتجاه مصراته.

