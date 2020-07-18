ليبيا الان

«الوفاق» تؤكد وصول تعزيزات عسكرية تابعة لها إلى سرت

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، عن وصول تعزيزات كبيرة «من مختلف المدن الليبية» إلى سرت، حيث توافدت «أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى تمركزات» قواتها.

وتابعت الغرفة في بيان اليوم، أن هذه التعزيزات تأتي في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية «دروب النصر»، والتي تستعد فيها قوات الوفاق لمحاولة السيطرة سرت والجفرة.

رويترز: قوات الوفاق تحرك مقاتلين و200 مركبة باتجاه سرت

وبحسب البيان، وكان في استقبال هذه القوات والأرتال، آمر غرفة تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال، وآمر التسليح والذخيرة العميد عمر بن راشد، والناطق باسم غرفة العمليات العميد الهادي دراه، إضافةً لعدد من أُمراءِ المحاور والقادة الميدانيين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المهم يوصلوا لمدخل المصيدة لكى يقوم الجيش بالواجب معهم ويكرموهم واكرام الميت دفنه فالصحراء شاسعة وحارقة لشوى اللحم الابيض السورى !!

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  • جعجعة فارغة وسحقهم امر هين امام سلاح جو متطور ومدفعية بعيدة المدى تجعلهم كعصف مأكول
    رقبة اردوغان تحت اقدام السيسى فهو يملك العصا والجزرة عصا عسكرية خط احمر وعين حمراء تصل للوطية بطيران مجهول ويملك عصا اقتصادية وسياسية اقتصادية بحظر استيراد السلع التركية بمصر ومن بعدها دول عربية اخرى وسياسيا طرد سفيه السراج والاعتراف بالحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان حكومة الثنى
    والجزرة بعرض انسحاب تركيا من كافة الاراضى العربية مقابل ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا !!

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  • هاتوا مع التعزيزات محمود عبدالعزيز يقرب من الخط الاحمر خط الموت احترس من الخط ياقط اسود مفترسة جاهزة تعمل منكم كفته

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  • هذا الضريط ضرطته عصابات مصراته الارهابيه من قبل تحت مسمي الشروق وتحت مسمي فقر ليبيا وهاجمت البريقه ولكن عادت الي مصراته مهزومه كالعاده فعصابات مصراته لم تنتصر علي الاطلاق في كل معاركها التي تهاجم فيها مدن ليبيه آمنه ثم تعود مهزومه وكأنك يا أبوزيد ما غزيت يوم هاجم قاطع الطريق الاماره السنوسيه في مدينه أجدابيا هزمت عصابات مصراته ورجعت هاربه من حدود اجدابيا الي داخل مصراته هم هاجمت عصابات مصراته المتمثله في مليشيات رمضان السويحلي مدينة بني وليد وأستسلم السويحلي أستسلام ناقه وطلب العفو من زعيم ورفله عبد النبي بالخير بعدما كان يهدر تهدير جمل ويتوعد في عبد النبي بالخير بالقتل فتم قطع رأسه أثر هزيمة جيشه وبالتالي فتاريخ حروب مصراته كلها حروب خاسره وهزائم مريره لحقت بها فهل الهزيمه الآخيره ستكون في سرت وفي هذا العام

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