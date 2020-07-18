زايد: لقاء السيسي بوفد القبائل اعتداء على السيادة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف، بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، عن رفضه للقاء عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أول أمس الخميس.

زايد اعتبر ، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لقاء بعض مشاريخ وأعيان القبائل الليبية بمثابة “مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم”، على حد قوله، متوعدًا بملاحقتهم قضائيًا.

وأدان ما جاء في اللقاء من مداخلات، على اعتبار أنه استمرار لما أسماه “نهج السيسي العدواني” تجاه ليبيا وشعبها والتدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها، حسب قوله.

ورأى زايد، أن تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل وتسليحها بمثابة تهدد للأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وترحيل لمشاكل مصر الداخلية.

وزعم أن شرعية حكومة الوفاق تترسخ يوما بعد الآخر بتحالفاتها الدولية الجديدة، قائلا “الحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد”.

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