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مجلس النواب المصري يرد على “طلب السيسي السماح للجيش بالذهاب للقتال في ليبيا”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري الدكتور صلاح حسب الله عن موقف المجلس إذا طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السماح للجيش بالذهاب للقتال في ليبيا.

وقال حسب الله خلال لقائه أمس السبت على قناة “الحدث” الإخبارية، إننا في مجلس النواب نعتبر أنفسنا جنودا تشريعيين في الجيش المصري وداعمين تماما لموقف وقرارات القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.

وأرجع المتحدث الرسمي ثقة البرلمان المصري في السيسي إلى أنهم على اقتناع بأنه يدافع ولا يهاجم ويحمي ولا يغزو، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عقيدة عبد الفتاح السيسي وعقيدة الجيش المصري.

وفي نفس السياق، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس يحيى الكدواني، إن الدستور المصري ينص على أخذ رأي البرلمان قبل إرساله قوات عسكرية إلى الخارج، ويجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

وأشار الكدواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي إم سي”، إلى أن الشعب المصري يرى أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن والسلم في الشمال الإفريقي، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا تهديد للأمن والسلم على مستوى كبير.

وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي كشف في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ عن تحركات جارية من رئاسة المجلس لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل ثنائي مع مصر.

وبيّن النائب البرلماني آلية تفعيل الاتفاقية قائلا: “إلى الآن مصر تلقت رسالة من مجلس النواب ثم زار وفد من زعماء القبائل والمشائخ الليبية، لمباركة هذا الطلب، وعقدوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءً لإعلان هذا التأييد، وحاليا سيجتمع البرلمان المصري للموافقة على الطلب الليبي، ثم تشكل لجنة من البرلمان الليبي لبحث آلية الاتفاق الذي سيتم توقيعه مع الرئاسة المصرية”.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن المستشار عقيلة صالح هو من سيشكل لجنة من بعض النواب والقانونيين من أجل دراسة الاتفاقية مع الموقف المصري بصفته القائد الأعلى لبحث كيفية تفعيل الاتفاقية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح منوط به تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا وجود تحركات حالية في هذا الإطار.

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الجيش المصري السيسي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ع عبعال وحسب الله اتوكلوا على الله ريا وسكينة منتظرين قصدى اردوغان والسراج منتظرين يتناكوا شرعى وشرجى من خير اجناد الارض

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  • برلمان زلحة وسيسى النصب والاحتيال وعقيلة صالح خائن ليبيا وحفيتر خائن كرامة ليبياوكرامة جيشها ووفد قبائل المهتوكه ولو فيهم راجل كيف تختطف اميرتهم فى الوطنيه (سيرقيوه ) من منزلها امام زوجها وابنها وغالب الضن انها قتلت ليلة اختطافها من مرتزقة انجاس تبع حفرة التر لا لسبب الا انها شهدت مع الحق وفضحت نوايا حفرة التر الدى ترسم له مخابرات الكلب السيسى كيف يعيت فسادا فى كرامة ليبيا وكرامة جيشها ومع دلك كلي على وجه لين شبع ومازال الضرب على وجهه الوسخ النتن حتى ينتهى بأدن الله فى اسرع وقت ممكن … لن تفيده موافقة شوية نصابين يدعون انهم نواب الشعب المصري وهو منهم براء براءة الدئب من دم يوسف عليه السلام عموما لو كنت رجل ياسوسة انت ومن اعطال الادن بدخول ليبيا و كنتم رجال بس خشوا ليبيا…….

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  • ياحقير انت مجرد كلب مسعور تنبح على الفاضى لكن سيدك المعتوه يعرف جيدا ان رقبته تحت قدم السيسى قاهر الاخوان الذى دفن مرسى الكلب وحبس ربكم الاعمى مرشد الاخوان البيطرى سبع سنوات مع نائبه الاول الشاطط وكبار رؤوس الخرفان وقضى على الارهاب فى سيناء ومعه اقوى جيوش المنطقة وعندما سال احد الصحفيين المعتوه اردوغان هل تستطيع ان تواجه جيش مصر فبهت الذى كفر واتخرس وتهرب من السؤال لان الاجابة معروفة من قبل بعد خازوق ضرب الوطية واغراق سفن فى البحر من قبل لم تعد ترى مركب واحد عند سرت فاردوغان جبان يعرف جبروت السيسى وانه صادق الوعد بينما اردوغان هزم فى كل مكان فى مصر والسودان وادلب كمان على حدوده وتشرد ملايين السورين الذين عاشوا فى اوهام وغدا تثبت الايام لخوان مصراته ان المتغطى باردوغان عريان فكل من دعمهم تم تدعكهم وبيتناكوا الان شرعى وشرجى اتفوووووه عليك غبى حتى نهاية اسطنبول مسقط راس اردوغان من كس امه تنزيل حدده رسول الله بالفتح بلا قتال واقتسام غنائم ارض الكفر والضلال والدعارة انتهى الدرس ياغبى

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  • انت من حثالة المجتمع الليبى خائن للوطن روح لامك مستنياك وهى ببتناك من زلمة سورى نحى سروالك وجهز مؤخرتك لتحصل على الختم من اسيادك الجدد باميبون وزامل وتيس وبغل اتفوووووه عليك حقير الا تستحى ياديوث ستجد بعد ابوك واختك جاهزين للختم ايضا واحد شرجى وواحد مهبلية يابن الغبية

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  • مصر ام الدنيا وخير اجناد الارض اقوى جيش عربى واسلامى وافريقى رغم انف كل القنوات الصهيونية التى تمولها قطرائيل فى ارض الدعارة والضلال باسطنبول مسقط راس الشيطان اردوغان من كس امه تنزيل حيث تتنزل الشياطين على كل افاك اثيم عتل بعد ذلك زنيم فتجد تحالف شيطانى بين اسرائيل والاخوان المفسدين فهم صناعة انجليزية تهدف لهدم البلاد العربية حتى تتمكن اسرائيل من هدم المسجد الاقصى بعد عامين وبناء الهيكل المزعوم بعد ان اعلنوا العام الماضى عن ظهور البقرة الحمراء الاى ينتظروا ان تبلغ ثلاث اعوام ويذبحوها ويحرقوها لينثروا رمادها كما يزعمون لتطهير المكان من الانجاس فهم يعترفون انهم انجاس مثل كلابهم الاخوان وتميم واردوغان وينتظروا ظهور المسيح حسب اعتقادهم والدجال حسب عقيدتنا الاسلامية ويسبق ظهور الدجال الملاحم مع الغرب اى الناتو المسيحى بمشاركة تركيا ضد النسلمين ومعقلهم الجيش الاول فى دمشق والثانى والثالث فى مصر وبقية جيوش المسلمين وبعد معارك شرسة ينتصر المسلمون ويفتحون اسطنبول بلا قتال ويقتسمون غنائمها
    عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقاتل المسلمون لا والله، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا فيبلغون القسطنطينية فيفتتحون، فبينما هم يقتسمون غنائمهم وقد علقوا سلاحهم بالزيتون إذ صاح الشيطان، أن المسيح قد خلفكم فى أهليكم، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم إذا رأوه عدو الله ذاب كما يذوب الملح، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه فى حربته”.

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