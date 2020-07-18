مجلس النواب المصري يرد على “طلب السيسي السماح للجيش بالذهاب للقتال في ليبيا”

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري الدكتور صلاح حسب الله عن موقف المجلس إذا طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السماح للجيش بالذهاب للقتال في ليبيا.

وقال حسب الله خلال لقائه أمس السبت على قناة “الحدث” الإخبارية، إننا في مجلس النواب نعتبر أنفسنا جنودا تشريعيين في الجيش المصري وداعمين تماما لموقف وقرارات القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.

وأرجع المتحدث الرسمي ثقة البرلمان المصري في السيسي إلى أنهم على اقتناع بأنه يدافع ولا يهاجم ويحمي ولا يغزو، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عقيدة عبد الفتاح السيسي وعقيدة الجيش المصري.

وفي نفس السياق، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس يحيى الكدواني، إن الدستور المصري ينص على أخذ رأي البرلمان قبل إرساله قوات عسكرية إلى الخارج، ويجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

وأشار الكدواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي إم سي”، إلى أن الشعب المصري يرى أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن والسلم في الشمال الإفريقي، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا تهديد للأمن والسلم على مستوى كبير.

وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي كشف في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ عن تحركات جارية من رئاسة المجلس لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل ثنائي مع مصر.

وبيّن النائب البرلماني آلية تفعيل الاتفاقية قائلا: “إلى الآن مصر تلقت رسالة من مجلس النواب ثم زار وفد من زعماء القبائل والمشائخ الليبية، لمباركة هذا الطلب، وعقدوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءً لإعلان هذا التأييد، وحاليا سيجتمع البرلمان المصري للموافقة على الطلب الليبي، ثم تشكل لجنة من البرلمان الليبي لبحث آلية الاتفاق الذي سيتم توقيعه مع الرئاسة المصرية”.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن المستشار عقيلة صالح هو من سيشكل لجنة من بعض النواب والقانونيين من أجل دراسة الاتفاقية مع الموقف المصري بصفته القائد الأعلى لبحث كيفية تفعيل الاتفاقية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح منوط به تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا وجود تحركات حالية في هذا الإطار.