رئيس مجلس الوزراء يبحث دور الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة غرب البلاد

بنغازي 18 يوليو 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني عاى دور كافة وسائل الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة في مناطق غرب البلاد، وذلك خلال لقاء اليوم السبت بمدير عام قناة ليبيا الحدث السيد محمود الفرجاني، ومديرها التنفيذي السيد وائل العبدلي.
وناقش السيد الرئيس خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الدور الذي يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع به خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.
واطلع السيد الرئيس على احتياجات قطاع الإعلام وآليات الدعم الحكومي له للنهوض به لمواجهة الماكينة الإعلامية للجماعات المؤدلجة الداعمة للغزو التركي والميليشيات المسلحة.
وشدد على ضرورة كشف حقيقة ما يحدث وما ترتكبه الميليشيات من جرائم فضيعة، إضافة إلى تثقيف المواطنين بقضايا بلدهم خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.(وال – بنغازي)
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