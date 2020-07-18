رئيس مجلس الوزراء يبحث دور الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة غرب البلاد

بنغازي 18 يوليو 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني عاى دور كافة وسائل الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة في مناطق غرب البلاد، وذلك خلال لقاء اليوم السبت بمدير عام قناة ليبيا الحدث السيد محمود الفرجاني، ومديرها التنفيذي السيد وائل العبدلي.

وناقش السيد الرئيس خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الدور الذي يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع به خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.

واطلع السيد الرئيس على احتياجات قطاع الإعلام وآليات الدعم الحكومي له للنهوض به لمواجهة الماكينة الإعلامية للجماعات المؤدلجة الداعمة للغزو التركي والميليشيات المسلحة.

وشدد على ضرورة كشف حقيقة ما يحدث وما ترتكبه الميليشيات من جرائم فضيعة، إضافة إلى تثقيف المواطنين بقضايا بلدهم خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.(وال – بنغازي)

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