ليبيا الان

رئيس مجلس الوزراء يبحث دور الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة غرب البلاد

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 18 يوليو 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني عاى دور كافة وسائل الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة في مناطق غرب البلاد، وذلك خلال لقاء اليوم السبت بمدير عام قناة ليبيا الحدث السيد محمود الفرجاني، ومديرها التنفيذي السيد وائل العبدلي.
وناقش السيد الرئيس خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الدور الذي يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع به خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.
واطلع السيد الرئيس على احتياجات قطاع الإعلام وآليات الدعم الحكومي له للنهوض به لمواجهة الماكينة الإعلامية للجماعات المؤدلجة الداعمة للغزو التركي والميليشيات المسلحة.
وشدد على ضرورة كشف حقيقة ما يحدث وما ترتكبه الميليشيات من جرائم فضيعة، إضافة إلى تثقيف المواطنين بقضايا بلدهم خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.(وال – بنغازي) 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • كل هذه المرتزقة الداخلة من مصر وشرق ليبيا ومدغومة من الخليجيين وبرلمان عقيلة وأغلبهم خريجي سجون زي فتحي تريل وغيره من مجرمي الشرق ونصابين بيع الاراضي وسارقات البنوك المزورات الهويات والمنتحلات شخصيات متوفية من مناطق ليبيا – ابنداء من سرقة اسلحة كتيبة الفضيل في الشرق الليبي انتهاءا من جراءم طبرق وزوارة داخل المستشفيات حتى جراءم سرقة السجلات المدنية وأسماء المفقودين والمهاجرين وجراءم ورشفانة في قتل الحيونات في المشاريع الزراعية بالرصاص وسرقات كوابل الكهرباء وجراءم درنةً وأجدابيا في سرقة المعدات والسيارات من الشركات الليبية والأجنبية والموانيء البحرية – وجراءم مصراتة في تهريب العمالة القادمة لليبيا للاوروبين – واستيراد السيارات المحملة بالمخدرات – وآخرها تمرد بني وليد في قطع الكهرباء وسرقة مضخات المياه من المشاريع الليبية …!!!! والكوابل الكهربائية – ومن ثم يشتكون من ادارة حكومة الوفاق بالإهمال والتقصير ..!!!!
    العمل الامني المسلح الليبي وقوات الردع الامنية يجب عليهم نشر الاخبار داخل الاعلام المحلي لتوعية المواطنين من النصب والتحايل والربا والأسواق السوداء والسحت وغيره بِمَا يخص حماية المواطن الليبي وأسرته من التحايل والكذب عاى القانون والاحتماء بالقبائل للهروب من القصاص والمحاسبة القضاءية . حتى لا يظلم اي احدا الآخرين باعمالهم . وتكون الصورة واضحة للعيان .

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  • العالم كله يعرف ان اردوغان مجرم حرب وهو من يدير تنظيمى داعش والقاعدة علنا ومن قصر مكانه معلوم بانقرة وله سفهاء فى جميع انحاء العالم مع ان الامريكان رصدوا مكافأة لمن يرشد عن زعيم داعش الجديد ههه طبعا رجب طيب اردوغان ابن تنزيل المهم تقتلوه ومش عايز مكافأة المهم تصادروا امواله وتدفعوا منها تعويضات لاسر ضحايا داعش واتمنى من اهالى الاقباط المصريين الذين قتلهم دواعش سرت رفع قضايا تعويض ضد اردوغان فى المحاكم الامريكية والاوربية بعد ان ثبت دور تركيا فى نقل الدواعش من مكان الى مكان اخر رسمى وعلنى

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