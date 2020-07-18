الثني يبحث دور الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة غرب البلاد

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني،على دور كافة وسائل الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة في مناطق غرب البلاد، وذلك خلال لقاء اليوم السبت بمدير عام قناة ليبيا الحدث محمود الفرجاني، ومديرها التنفيذي السيد وائل العبدلي.
وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الدور الذي يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع به خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.
واطلع الثني على احتياجات قطاع الإعلام وآليات الدعم الحكومي له للنهوض به لمواجهة الماكينة الإعلامية للجماعات المؤدلجة الداعمة للغزو التركي والميليشيات المسلحة، مشددا على ضرورة كشف حقيقة ما يحدث وما ترتكبه الميليشيات من جرائم فضيعة، إضافة إلى تثقيف المواطنين بقضايا بلدهم خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
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