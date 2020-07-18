الثني يبحث دور الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة غرب البلاد

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني،على دور كافة وسائل الإعلام في توثيق انتهاكات الميليشيات المسلحة في مناطق غرب البلاد، وذلك خلال لقاء اليوم السبت بمدير عام قناة ليبيا الحدث محمود الفرجاني، ومديرها التنفيذي السيد وائل العبدلي.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الدور الذي يجب على وسائل الإعلام الاضطلاع به خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.

واطلع الثني على احتياجات قطاع الإعلام وآليات الدعم الحكومي له للنهوض به لمواجهة الماكينة الإعلامية للجماعات المؤدلجة الداعمة للغزو التركي والميليشيات المسلحة، مشددا على ضرورة كشف حقيقة ما يحدث وما ترتكبه الميليشيات من جرائم فضيعة، إضافة إلى تثقيف المواطنين بقضايا بلدهم خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.