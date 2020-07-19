ليبيا الان

مصادر عسكرية وسياسية تكشف: هذا ما يحدث في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف مسؤول رسمي يشغل منصبا تنفيذيا في طربلس، أن ما يُكتب عن المرتزقة في العاصمة، بالمبالغات الكبيرة، وأن ما أسماها “قوات أجنبية مساعدة”، تتجول في طرابلس، بسبب بعض الحاجيات والمستلزمات اليومية التي تحتاج لها.

وبدا المسوؤل في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، غير راضٍ عن بعض ما يحدث، بسبب “التجاوزات التي ترتكبها هذه العناصر في حق المواطنين”، مضيفا بقوله: “هؤلاء الأفراد جاؤوا لمساعدتنا في صد (العدوان)، وفق اتفاقات أمنية رسمية… وحتماً سيرحلون عندما نضع يدنا على كامل التراب الوطني”.

من جهته، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني للصحيفة، وجود وثائق توضح “احتلال المرتزقة السوريين لمنازل المواطنين في أماكن عدة بطرابلس”.

وكشف المصدرفي حديثه، عن “وصول فوج جديد من العناصر الأجنبية إلى مصراتة، استعداداً للدفع بهم إلى معركة سرت”

وأشارت الصحيفة، عن توتر ساد العاصمة، بعد مقتل أحد المرتزقة يدعى “الذيب”، بسبب اشتباكات مسلحة بين مسلحين تابعين لما يُسمّى “لواء صقر الشمال”، نتيجة لتأخر أجورهم، وأدت الاشتباكات إلى مقتل أربعة منهم وجرح آخرين، بحسب مصادر الصحيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سيرحلوا فى المشمش لانه من المستحيل ان يسمح لكم اهالى برقة وفزان ان تدنسوا ارضهم ياعبيد السلطان فاردوغان قال انه باقى للابد ونسى اننا من سنحرر اسطنبول مسقط راسه من كس امه تنزيل بدون قتال ونقتسم غنائم اسطنبول انا اريد حقى بيت دعارة بما فيه من نساوين

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  • عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقاتل المسلمون لا والله، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا فيبلغون القسطنطينية فيفتتحون، فبينما هم يقتسمون غنائمهم وقد علقوا سلاحهم بالزيتون إذ صاح الشيطان، أن المسيح قد خلفكم فى أهليكم، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم إذا رأوه عدو الله ذاب كما يذوب الملح، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه فى حربته”..

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