مصادر عسكرية وسياسية تكشف: هذا ما يحدث في طرابلس

وصف مسؤول رسمي يشغل منصبا تنفيذيا في طربلس، أن ما يُكتب عن المرتزقة في العاصمة، بالمبالغات الكبيرة، وأن ما أسماها “قوات أجنبية مساعدة”، تتجول في طرابلس، بسبب بعض الحاجيات والمستلزمات اليومية التي تحتاج لها.

وبدا المسوؤل في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، غير راضٍ عن بعض ما يحدث، بسبب “التجاوزات التي ترتكبها هذه العناصر في حق المواطنين”، مضيفا بقوله: “هؤلاء الأفراد جاؤوا لمساعدتنا في صد (العدوان)، وفق اتفاقات أمنية رسمية… وحتماً سيرحلون عندما نضع يدنا على كامل التراب الوطني”.

من جهته، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني للصحيفة، وجود وثائق توضح “احتلال المرتزقة السوريين لمنازل المواطنين في أماكن عدة بطرابلس”.

وكشف المصدرفي حديثه، عن “وصول فوج جديد من العناصر الأجنبية إلى مصراتة، استعداداً للدفع بهم إلى معركة سرت”

وأشارت الصحيفة، عن توتر ساد العاصمة، بعد مقتل أحد المرتزقة يدعى “الذيب”، بسبب اشتباكات مسلحة بين مسلحين تابعين لما يُسمّى “لواء صقر الشمال”، نتيجة لتأخر أجورهم، وأدت الاشتباكات إلى مقتل أربعة منهم وجرح آخرين، بحسب مصادر الصحيفة.

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