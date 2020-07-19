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الخارجية الروسية تعلن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين بطرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبًا.

واعتقل المواطنان الروسيان، مكسيم ساغولي، وسامر حسن سعيفان، في طرابلس في مايو 2019، وهما محتجزان هناك منذ ذلك الحين، ولم يتم إحالتهما إلى المحاكمة بعد.

واشترطت روسيا، خلال المحادثات، على حكومة الوفاق إطلاق الروسيين الاثنين لتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه «طرح مسألة الحاجة إلى الإفراج السريع وغير المشروط عنهما»، مضيفة أن «بقاءهما في سجن بطرابلس هو العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة».

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • السادات كان على حق عندما طرد الخبراء الروس قبل حرب اكتوبر لينتصر بدونهم فالغدر فى دماء الروس والامريكان كل منهما طمعان فى قواعد عسكرية ولا يمكن لاى جيش وطنى منحها لاحد واذا حصلوا عليها عن طريق الخوان فلا امن ولا امان لهم فيها لهذا سيتوحد المسلمون خلف قائد مسلم يقودهم من دمشق نحو النصر على الناتو والروس والاتراك والخوان فى اسطنبول ارض الدعارة ومسقط راس الشيطان اردوغان
    عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقاتل المسلمون لا والله، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا فيبلغون القسطنطينية فيفتتحون، فبينما هم يقتسمون غنائمهم وقد علقوا سلاحهم بالزيتون إذ صاح الشيطان، أن المسيح قد خلفكم فى أهليكم، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم إذا رأوه عدو الله ذاب كما يذوب الملح، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه فى حربته”.

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