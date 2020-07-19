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شكوى تونسية من تزايد محاولات تسلل المرتزقة إلى أراضيها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_تونس

قال وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي إن وتيرة محاولات التسلل إلى التراب التونسي تصاعدت، محذراً من خطورتها في ظل الحرب الجارية في ليبيا.

وزير الدفاع التونسي أضاف خلال تصريح لـ “راديو موزاييك” وفقاً لما نقله موقع “العربية. نت” أمس الجمعة: “إن خطورة عمليات تسلل الأجانب إلى تونس تتزامن مع حالة الحرب التي تشهدها ليبيا وتدفق السلاح والمرتزقة”.

وأكد على أن الجيش التونسي سيتصدى بكل صرامة وحرفية لكل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأمن التونسي عن طريق التسلل إلى المناطق الحدودية العسكرية، داعياً المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتفهم دقة الوضع على الحدود.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يا توانسة يا فروخ القحاب مش انتم كنتم السبب في كل هذه الفوضى يا كلاب الفرنسيس يا فروخ القحاب اغلق طيز امك يا وزير دفاع القحاب يا تونسي يا كلب

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  • الأمن الليبي ألعام ؛ صرح في احد البيانات بالقبض على أكبر شبكة عصابة لتزوير الاموال والعملات واجهزة طباعة للنقود وتهريب اثار ليبية في احد شركات المشروبات بادارة تونسية داخل ليبيا – وتزوير جوازات سفر وهويات ليبية بأسماء ليبيين لأشخاص من تونس ومن دول اخرى – – – ومتعاونين في هذه الجريمة مع احد مدربين الرياضة المتعاقدين للتدريب في ليبيا . ويتم التمويه داخل بعض الأندية الرياضية بعقود واموال واستخدام الشركات الطيران للهروب من دولة لأخرى – حتى تم العثور على امًوال وعملات داخل حقيبة احد الرياضيين اثناء التفتيش وتم الاعتراف والبحث الجناءي يقوم بدوره لمعرفة باقي المتورطين في هذه القضايا – وفيهم نساء واناث تونسيات يعملون في تهريب الاثار والتزوير لصالح جهات خارجية بوعود بالجنسية الأوروبية واللجوءات للخارج – داخل بعض مناطق ليبيا .

    رد

  • الأمن الليبي ألعام ؛ صرح في احد البيانات بالقبض على أكبر شبكة عصابة لتزوير الاموال والعملات واجهزة طباعة للنقود وتهريب اثار ليبية في احد شركات المشروبات بادارة تونسية داخل ليبيا – وتزوير جوازات سفر وهويات ليبية بأسماء ليبيين لأشخاص من تونس ومن دول اخرى – – – ومتعاونين في هذه الجريمة مع احد مدربين الرياضة المتعاقدين للتدريب في ليبيا . ويتم التمويه داخل بعض الأندية الرياضية بعقود واموال واستخدام الشركات الطيران للهروب من دولة لأخرى – حتى تم العثور على امًوال وعملات داخل حقيبة احد الرياضيين اثناء التفتيش وتم الاعتراف والبحث الجناءي يقوم بدوره لمعرفة باقي المتورطين في هذه القضايا – وفيهم نساء واناث تونسيات يعملون في تهريب الاثار والتزوير لصالح جهات خارجية بوعود بالجنسية الأوروبية واللجوءات للخارج – داخل بعض مناطق ليبيا . تو بعد خمسة دقايق بيطق طق …..

    رد

  • هذا حصادكم. والقادم اسوأ. تونس من سهلت تمرير السلاح التركي الي المرتزقة. غدا سيفترشون غرف نومكم.

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