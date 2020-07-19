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بلدية زليتن تُمهل المجلس الرئاسي 3 أيام لحل أزمة انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي زليتن، اجتماعا ضم أعضاءه وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن بلدية زليتن وإدارة مشروعات الكهرباء بالمدينة وإدارة التوزيع الكهرباء بالبلدية ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني، للوقوف على العديد من النقاط والمشاكل التي تعانيها المدينة جراء انقطاع الكهرباء المستمر ولساعات طويلة.

واتفق المجتمعون، على تشكيل خلية أزمة من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وإدارة مشروعات الكهرباء بزليتن، للتواصل مع المجلس الرئاسي ووضعه في الصورة الحقيقة للوضع ومايحدث من فصل متعمد على بلدية زليتن.

وأكد الاجتماع، على أن الإدارة المحلية ونواب زليتن في الدولة يخلون مسؤوليتهم، أن لم تتجاوب السلطات في الدولة مع مطالبهم وعدم وضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاع المتكرر والمتعمد للتيار الكهربائي، عن مناطق البلدية خلال ثلاثه أيام نظراً  للإحتقان وسخط الشارع بالمدينة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة إحالة شكوى للنائب العام، حول أوضاع الكهرباء داخل البلدية والاضرار التي ترتبت على هذا الظلم.

كما تم تلاوة بيان شديد اللهجة، في الوقفة الإحتجاجية لعدد من سكان البلدية المتواجدين أمام مقر المجلس البلدي بخصوص الظلم وعدم المساواة في طرح الأحمال بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وبعد 3 ايام ايش تبو اديروا ! علي اساس انكم ……………………………!!!هههههههههه!
    دولة مدينة يا C >>>>>

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