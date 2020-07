أفادت مصادر صحفية، الأحد، أن عددا من أهالي منطقة قصر أحمد والمنطقة المجاورة لميناء مصراتة أغلقوا الطرق بالخرسانة والإطارات بعد دخول أفراد مجهولين من سفينة تركية بينهم مصابين بفيروس كورونا دون إخضاعهم للعزل، مطالبين بضرورة التحقيق والكشف عن أسباب الواقعة.

