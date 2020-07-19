الشاطر: يجب محاكمة كل من ذهب إلى مصر لاستدعاء «التدخل الأجنبي» لليبيا

دعا عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، مكتب «النائب العام» لاتخاذ ما أسماه بالـ«خطوة العاجلة» بالإعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول «الأفراد» الذين ذهبوا إلى مصر مطالبين بما وصفه بـ«التدخل الأجنبي» على «سيادة الدولة الليبية» منتحلين صفة لا تستند على شرعية ما يعتبر «خيانة وطنية» تمهيدا لتقديمهم لاحقا للمحاكمة، على حد وصفه.

وقال الشاطر، الذي يعد من أبرز الداعمين للغزو التركي على ليبيا والموالي لنظام أردوغان، في سلسلة تدوينات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كان للقبيلة وجود اجتماعي فعال على الصعيد الاجتماعي. عندما اقحمت في الشأن السياسي تمزقت القبيلة الواحدة الى قبائل وكل من له اطماع ينتحل صفة شيخ قبيلة”، بحسب زعمه

وزعم أنهم “مزقوا الوطن ويسعون لبيعه لأنهم سلالة القيادات الشعبية”، -في إشارة إلى القبائل الليبية-، قائلا: طرابلس الغرب تحتضن المواطن الليبي وليس قبيلته”، وفقا لادعائه.

وتساءل عضو المجلس الاستشاري، المعروف عنه استخدامه مصطلحات معقدة ليظهر مدى فهمه لطبيعة الأمور: “هل ستكافئ ليبيا «روسيا» على «احتلال مرتزقة فاغنر» للمنشآت النفطية بتسليمها الجاسوسين الروسيين؟ أم أن العملية ستتم ضمن صفقة تنسحب بموجبها «فاغنر» نهائيا من ليبيا”، وذلك في ترديد جديد لادعاءات أبواق الإخوان حول وجود مرتزقة أجانب يحمون المنشآت النفطية التي يؤمّنها بالأساس فرق من القوات المسلحة العربية الليبية.