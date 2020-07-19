الحرس البلدي طبرق يحذر من الليمون المكربن القادم من مصر

أخبار ليبيا24- خاص

حذر رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي المواطنين من شراء الليمون المكربن القادم من مصر، وهو محضور لوجود مادة الكربون السامة.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن بعض التجار يقومون باستخدام مادة الكربون السامة لنضوج الليمون في غير وقته وهو مانعتبره من المواد الخطرة التي تسبب الأمراض للإنسان، موضحًا أن الليمون من الحمضيات وهذا الوقت ليس وقت نضوجه.

وأشار رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي إلى أن مادة الكربون يستعملها اللحامون في لحام أنابيب العوادم الخاصة بالسيارات حيث يوضع الليمون الأخضر في غرفة ويوضع في الغرفة الكربون داخل الماء والذي يتسبب في حرارة عالية تتسبب في نضج الليمون بسرعة.

وأكد زاكي أنه منذ سنوات قد توفي اثنان من المواطنين في طبرق بسبب انفجار الكربون المستخدم لنضج الليمون.

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