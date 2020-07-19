«التويجر»: لا يمكن الاعتماد على «الجيش والشرطة» من دون «الثوار»

قال عيسى التويجر عضو ما يعرف بـ”تجمع المشروع الوطني” ووزير التخطيط الأسبق، إن: “مشروع استيعاب الثوار يأتي ضمن جهود بناء الدولة، ونستغرب عدم وجود حديث عن بناء الدولة من المجلس الرئاسي بعد تحقيق النصر” على حد قوله.

أضاف “التويجر” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “ثورة 17 فبراير قامت من أجل بناء الدولة المدنية، ونحن في حاجة إلى قوة وصدق وجرأة الثوار للدفاع عن الدولة المدنية، فلا يمكن الاعتماد على الجيش والشرطة في المرحلة الانتقالية، ولا يوجد هناك تناقض بين استيعاب الثوار وبين بناء مؤسسات الدولة” على حد قوله.

وتابع “التويجر”: “الثوار يستحقون المكافآة بعد ما قدموه، والثوار تصرفوا كجيش منضبط، وقد أشاد بهم العالم، فلم ينكلوا بأسير ولم يعدموا الأشخاص، كما فعل من يدعي أنه جيش” وفق زعمه.

وواصل “التويجر”: “لا يجب حصر الثوار في الحرس الوطني فقط، بل توزيعهم على كافة مؤسسات الدولة، والسياسيين للأسف لم يستغلوا النصر الذي حققه الثوار في الشروع ببناء الدولة، وقد فشلوا فشلاً ذريعاً، حتى أن حكومة الوفاق لم تفكر في إدارة ما بعد الحرب. الثوار ليسوا متمردين على الحكومة، بل جزء من الحل، وتنظيمهم يحتاج أن يتم بشكل تدريجي” على حد قوله.