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«التويجر»: لا يمكن الاعتماد على «الجيش والشرطة» من دون «الثوار»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عيسى التويجر عضو ما يعرف بـ”تجمع المشروع الوطني” ووزير التخطيط الأسبق، إن: “مشروع استيعاب الثوار يأتي ضمن جهود بناء الدولة، ونستغرب عدم وجود حديث عن بناء الدولة من المجلس الرئاسي بعد تحقيق النصر” على حد قوله.

أضاف “التويجر” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “ثورة 17 فبراير قامت من أجل بناء الدولة المدنية، ونحن في حاجة إلى قوة وصدق وجرأة الثوار للدفاع عن الدولة المدنية، فلا يمكن الاعتماد على الجيش والشرطة في المرحلة الانتقالية، ولا يوجد هناك تناقض بين استيعاب الثوار وبين بناء مؤسسات الدولة” على حد قوله.

وتابع “التويجر”: “الثوار يستحقون المكافآة بعد ما قدموه، والثوار تصرفوا كجيش منضبط، وقد أشاد بهم العالم، فلم ينكلوا بأسير ولم يعدموا الأشخاص، كما فعل من يدعي أنه جيش” وفق زعمه.

وواصل “التويجر”: “لا يجب حصر الثوار في الحرس الوطني فقط، بل توزيعهم على كافة مؤسسات الدولة، والسياسيين للأسف لم يستغلوا النصر الذي حققه الثوار في الشروع ببناء الدولة، وقد فشلوا فشلاً ذريعاً، حتى أن حكومة الوفاق لم تفكر في إدارة ما بعد الحرب. الثوار ليسوا متمردين على الحكومة، بل جزء من الحل، وتنظيمهم يحتاج أن يتم بشكل تدريجي” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الثوار ياصرصار بيتناكوا من المرتزقة السوريين والمحتل التركى ياميبون وزامل اتفووووه عليك

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  • ثوار اخر زمن مستوردين من سوريا هربوا من الاسد هناك ويطمعون فى انشاء دولة سوريا الديمقراطية فى ليبيا ولهذا احضروا معهم قاطع الرؤوس من اجل نشر الديمقراطية والمدنية والملوخية والمهلبية نحى سروالك ياحمار لتنال نصيبك

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  • عيسى التويجر يقود علنا وزورا وبهتانا ونفاقا لربما يحصل عقاب عظم يمققه وإلا يا قواد يا تويجر هل شباشب الصبع والحرامية والبلطجية والعملاء والخونة يتم الاستعانة بهم فى بناء دولة يا خامر الخامرين فلعنة الله عليك يا كذاب يا منافق يا حمار الحمير .

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  • في البداية أرجو من المعلقين عدم الكتابة بأسلوب الشتم والكلمات النابية حتي يكون النقد في إطاره الصحيح…اما كلام التويجر هذا فسؤالي عن اي ثوار تتحدث ..؟ أصحا ب الملايين الان ..عبدالله ناكر و عصابته والتاجوري والككلي وكاره وحكيم بالحاج وووو …هؤلاء قتلة ولصوص ومجرمين وعملاء قطر وتركيا …لا يوجد ثوار اطلاقا ولا توجد اصلا ثورة بل هي مؤامرة زجوا بها شباب مساكين محتاجين قتلوهم وغرروا بهم لظروفهم الاقتصادية الصعبة ثم ركبوا الموجة بعد ان قضوا علي هؤلاء الشباب بفضل براعة الخوان المسلمين في الخداع والتضليل…ياتويجر هذه مؤامرة استهدفت دول عربية نامية كانت ستكون في مقدمة الدول ولكن الاستعمار والاعداء والعملاء كانوا بالمرصاد لاحلام هذه الشعوب…قالك ثوار…ثوار طياح السعد …ثورة سودا نودا وخلاص وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها…

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