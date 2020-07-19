قوات الوفاق تتحرك باتجاه سرت

وبحسب رويترزقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أن قوات الجيش متمركزة في مواقعها السابقة وترصد تحركات الوفاق في مختلف المناطق مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول بث شائعات حول انسحاب الجيش من مناطق تمركزها غرب سرت والواقع عكس ذلك حيث أن قيادة الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب سرت بإمكانيات كافية للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي كما أنها قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال بشأن تطورات الموقف لافتا إلى أن الخيار في هذه المنطقة عسكري استراتيجي ولا يمكن السماح بأن تمر سرت بمعاناة جديدة كما حدث في السابق.

وبين المسماري أن القوات الجوية تغطي كافة الأراضي الليبية وعشرات آلاف من الضباط والجنود والقوى المساندة على الأرض.