ليبيا الان

قوات الوفاق تتحرك باتجاه سرت

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حركت حكومة الوفاق قواتها أمس السبت باتجاه مدينة سرت بغية استعادتها من الجيش الليبي.

وبحسب رويترزقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أن قوات الجيش متمركزة في مواقعها السابقة وترصد تحركات الوفاق في مختلف المناطق مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول بث شائعات حول انسحاب الجيش من مناطق تمركزها غرب سرت والواقع عكس ذلك حيث أن قيادة الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب سرت بإمكانيات كافية للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي كما أنها  قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال بشأن تطورات الموقف لافتا إلى أن الخيار في هذه المنطقة عسكري استراتيجي ولا يمكن السماح بأن تمر سرت بمعاناة جديدة كما حدث في السابق.

وبين المسماري أن القوات الجوية تغطي كافة الأراضي الليبية وعشرات آلاف من الضباط والجنود والقوى المساندة على الأرض.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • منذ اكثر من شهر وانتم تقولون مستعدون وسنهاجم ونحتل سرت والجفرة ربما نسمعها منكم فى اليوم الواحد مائة مرة ولكنكم فى الواقع ولاد كلب جبناء من يوم ما الرئيس السيسى حدد الخط الاحمر وانتم مرتبكون ومازلتم تحشدون وتحشدون ولكن طبعا انتم غدارين فالخوف والجبن يمنعكم من المغامرة وفى نفس الوقت لانكم متهورين وغدارين لو سنحت لكم الفرصة فسوف تهاجموا وانتم وقردغانكم معذورون لان مالديكم هو ليبيا الغير مفيدة المليئة بالسكان والفقيرة فى الموارد وهذا مايجعل شيطان وقرد تركيا يتنطط كالقرود لان مبتغاه الحقيقى شيئان مهمان السيطرة على منابع الغاز والبترول والاقتراب من حدود مصر لالحاق الضرر بها وعودة الحياة الى الاخوان الارهابيين .ولكن هيهات هيهات انسوا ياولاد الكلب فاليوم ليس مثل الامس الامور تطورت وان حاولتم مجرد المحاولة فان شاء الله سوف ترون جهنم فى الدنيا قبل ان تلحقوا بها فى الاخرة وان كنتم رجال بحق وحقيق افعلوها الان الم تقولوا الف مرة على لسان بيت الهجص قصدى المال قائد قوات سرت والجفرة نحن جاهزون هذا منذ اكثر من شهر فما الذى يمنعكم ياجبناء ياولاد الكلب ياعديمى الشرف والكرامة يامن رضيتم بشوية مرتزقة يستبيحوا ارضكم وعرضكم اتفو عليكم ديوتين فاقدى الشرف والكرامة لابد من قتلكم او هروبكم ليس لكم مكان بليبيا كما طردثم من بنغازى ودرنة وباقى الاقاليم

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  • اليوم ذكرى الاربعين لوقف اطلاق النار عند الخط الاحمر عندما اختار الاسد سيسى يوم 8 يوليو ذكرى جلوسه على عرش مصر منذ ست سنوات ليعيظ الخوان ويستفزهم لجرهم للمصيدة ولكنهم جبناء كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ..اى حمير فرت من الاسد سيسى

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