«الشاذلي»: اعطونا فرصة كـ«ثوار» لبناء الدولة فمنا من يتحدث 5 لغات

قال مفتاح الشاذلي أمر ما يعرف بـ”سرية أبابيل” التابعة لـ”بركان الغضب”، إن: “الحرس الوطني هو الشغل الشاغل للرجال في كل المحاور، وللأسف المجلس الرئاسي لا يفعل شيء إلا أنه ينيم الناس، وإن كانوا يسموننا عصابات مسلحة ومليشيات فالحل في تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2015 بدمجها في جهاز الحرس الوطني، وتكليف الأشخاص المنضوين له من الهيئة التشريعية” على حد قوله.

أضاف “الشاذلي” في مداخلة مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد: “يجب ألا نترك مؤسسات الدولة لأعداء ثورة فبراير، بل يجب أن ندمج الثوار بكل مؤسسات الدولة، فقط اعطونا الفرصة كثوار لبناء الدولة، وهذا الجهاز سيحوي نخب في المجتمع، نخب مجتمعية ومعنا ثوار يتحدثون 4 و5 لغات، ويجب دمجهم، لدينا أيضاً من هم درسوا الهندسة والعلوم والشريعة” على حد قوله.