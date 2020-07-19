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«الشاذلي»: اعطونا فرصة كـ«ثوار» لبناء الدولة فمنا من يتحدث 5 لغات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال مفتاح الشاذلي أمر ما يعرف بـ”سرية أبابيل” التابعة لـ”بركان الغضب”، إن: “الحرس الوطني هو الشغل الشاغل للرجال في كل المحاور، وللأسف المجلس الرئاسي لا يفعل شيء إلا أنه ينيم الناس، وإن كانوا يسموننا عصابات مسلحة ومليشيات فالحل في تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2015 بدمجها في جهاز الحرس الوطني، وتكليف الأشخاص المنضوين له من الهيئة التشريعية” على حد قوله.

أضاف “الشاذلي” في مداخلة مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد: “يجب ألا نترك مؤسسات الدولة لأعداء ثورة فبراير، بل يجب أن ندمج الثوار بكل مؤسسات الدولة، فقط اعطونا الفرصة كثوار لبناء الدولة، وهذا الجهاز سيحوي نخب في المجتمع، نخب مجتمعية ومعنا ثوار يتحدثون 4 و5 لغات، ويجب دمجهم، لدينا أيضاً من هم درسوا الهندسة والعلوم والشريعة” على حد قوله.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى دولة يابغل وانتم مجرد حريم السلطان الشيطان اردوغان اتفه من اى صرصار اتفووووه عليكم

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  • هذا البغل السمين مثل الدبدوبة ينطبق عليه الحديث الشريف : “خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن”، والمقصود بالسمن الإقبال على الدنيا والانهماك والتوسع فيها حتى يحصل لهم السمن بسبب انشغالهم بالدنيا وافتتانهم بها.

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  • هههههههههه…ثورة و ثوار…انت صدقت ياحمار……
    أنتم و العرصوخان سلطان الشذوذ و الس الشواذ و العاهرات مجرد دمى فى يد الصهاينة و الامريكان لكم وظيفة واحدة فقط هى ضرب الإسلام واهله و تفكيك الدول و المجتمعات العربية لصالح الكيان الصهيونى لنهب ثرواتها و قيام إسرائيل الكبرى…..
    روح أعمل كمادات على طيظك و جهزها للنيكة القادمة من التركى و السورى…يا إخوانى يا كافر يا مبيون يا زامل….تفوووووو

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  • ما قيمه إجادة اللغات في بناء الدوله خوذ عندك الشيخ زايد باني صرح الامارات لا يحسن حتي التحدث باللغه العربيه وشوف الامارات اليوم وشوفوا أرواحكم أنتم يا مليشيات العار والشنار يا أمتاعين 5 لغات ماذا فعلتوا بليبيا من فضائع وفضائح ممكن اجادة اللغات لوزير الخارجيه مهمه اما الحاكم فالحكمه والرويه والاتزان هما اهم من اللغات

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    • يا استاذ زايد و الله شر البلية ما يضحك…
      الابعد مصدق نفسة و انه فيه حاجة اسمها ثورة و ثوار…..
      و هم كمشة خونة و شواذ فعليا

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  • الشاذ بيعرف خمس لغات لغة الارهاب ولغة العمالة ولغة الخيانة ولغة الخسة ولغة الديوث اتفووووووه عليك اجسام البغال واحلام العصافير

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  • هذا العنتيل الثائر لا يخجل وهو يرى نفايات من ازلام سوريا كل زلمة يريد ان يغتصب اخته ولا زوجته ولحتى امه دون ان يتحرك الدم فى عروقه بغال اخر زمن بلا عقل يتكلم فى قناة صهيونية حقيرة للخريانى الذى قال انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى اى اسلام هذا الذى تعلمه على يهودى اشد الناس عداوة للمسلمين ولعنهم الله ومن يتولى هؤلاء الملعونين فهو منه وتركيا التى يصدر منها هذا العواء جزء من الناتو المسيحى المعادى للاسلام والذى سيهزم اخر الزمان شمال سوريا وجنوب تركيا قبل دخول اسطنبول واقتسام غنائمها بدون قتال وانا نصيبى من الغنائم قناة الخريانى الناصح !!!

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