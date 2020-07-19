بانيول: لامجال للتحايل التكتيكي من جانب الميليشيات على ميدان “سرت – الجفرة “

ليبيا – أكد الضابط السابق في البحرية الفرنسية والمدرس بالمدرسة العسكرية الفرنسية بباريس إدوارد بانيول أن رسم مصر للخطوط الحمراء لميدان “سرت – الجفرة ” لم يأتِ مصادفة أو اعتباطاً إنما هو نابع عن دراسة عسكرية شديدة الذكاء من الناحية التكتيكية يدرك منفذو هذه الدارسة مراكز القوة ومفاتيح السيطرة الجغرافية على المنطقة وأدوات القوة والردع.

بانيول وفي تصريح لصحيفة “البيان ” اليوم الأحد أوضح أن الدراسة المصرية للخطوط الحمراء أمر واضح لأي عسكري ولذلك جاءت التصريحات المصرية واضحة تفوح منها الثقة المبنية على أسس يعلمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ولا مجال للتحايل التكتيكي من جانب الميليشيات عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية