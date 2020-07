ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مجلس الدفاع الوطني المصري، تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

