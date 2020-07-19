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الشاطر: مطالبة المشايخ للسيسي بالتدخل خيانة وطنية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، من مكتب النائب العام، جمع الاستدلالات حول زيارة وفد القبائل الليبية إلى مصر، ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الشاطر قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يدعو مكتب النائب العام لاتخاذ خطوة عاجلة بإلاعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر، في إشارة إلى وفد القبائل الليبية.

واعتبر  أن ما أسماهم بـ”الأفراد”، طالبوا بالتدخل الأجنبي على سيادة الدولة الليبية، منتحلين صفة لا تستند على شرعية، مُبينًا أن ذلك يعتبر خيانة وطنية، ويجب تقديمهم للمحاكمة.

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تعليقات

  • متخلف عقليا هو النائب العام يقدر يمارس عمله اصلا وكل ما يحدث من السراج وعصابته مخالف للدستور والقانون وفى العالم كله الشعب مصدر السلطات والشعب الليبى يمثله مجلس النواب ورئيسه هو ولى الامر كاعلى سلطة منتخبة وطلباته اوامر والقبائل تمثل ايضا الشعب الليبى فمن انتم ياخوان لكى تجلبوا مرتزقة من نفايات سوريا واحتلال تركى مغولى فبماذا تسمى هذا ياميبون انها خيانة عظمى تستحق قطع الرقاب لمن يستعين بالاحتلال لقتال الجيش الوطنى الذى نال ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى اما السراج فرفضه البرلمان مرتين ويغتصب السلطة دون موافقة مجلس الرئاسة التوافقى ولو كان فى ليبيا قضاء عادل بدلا من النائم العام للخوان لتم تحويل السراج وعصابته لغشماوى يشنقه عدة مرات

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  • وأنت يالشاطر خروف إخواني من بني صهيون عميل تركي بعت الوطن للمستعمر يعني خائن للوطن والخونة معروف مصيرهم .

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  • هذا الشاطط ينطبق عليه قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
    يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
    فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
    أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
    وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾
    اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
    أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴿١٦﴾
    مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّـهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾
    صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
    أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّـهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

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