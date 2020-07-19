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بالصور.. توافد أرتال لميليشيات الوفاق مدججة بالأسلحة غرب سرت

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، وصول تعزيزات عسكرية من مختلف المدن الليبية، أمس السبت، وتوافد الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت غرفة العمليات في بيان مُقتضب لها، أنه في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية “دروب النصر”، وصلت ظهيرة أمس السبت تعزيزات كبيرة من مختلف المدن الليبية”.

وتابعت أنه توافدت أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى التمركزات، وأنه كان في استقبالها، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة لقوات حكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، وآمر التسليح والذخيرة، عمر بن راشد، والناطق الرسمي باسم غرفة العمليات، الهادي دراه، وعدد من أُمراءِ المحاور والقادة الميدانين.

وكانت وكالة “رويترز” البريطانية، أكدت أمس السبت، أن حكومة الوفاق، نقلت مُقاتلين إلى نقاط أقرب إلى ما وصفته ببوابة محطات النفط الرئيسية في سرت، مشيرة إلى أن الوفاق عازمة على استعادتها من يد قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة البريطانية، تصريحات عن شهود وقادة عسكريين بحكومة الوفاق الوطني، أن رتلاً من حوالي 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه بلدة تاورغاء، حيث قطع حوالي ثلث الطريق إلى سرت.

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  • المهم يدخلوا المصيدة عند الخط الاحمر خدمة 24 ساعة لكى نكرموهم واكرام الميت دفنه فى الصحراء ولا عزاء للاغبياء

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  • هذه الارتال اخدتهم العزة بالاتم وسيكون مصيرهم السحق والمحق بدون هوادة على تخوم سرت بعون الله لأنهم خونة عملاء الاستعمار .

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  • هههههههه…و أنتم بقى هتواجهوا الجيش الوطنى الليبى و الجيش المصرى بعربيات الحلابسة و الجلاتى دى….أحاااااا

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  • بعون الله كل هؤلاء حياكلهم السيسي علي الفطار وفرقة 999 وتتعشي بيهم فرقة777 بإذن الله الواحد الأحد

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  • سيصبحوا مثل الدجاجات امام ضربات الطيارات ولن تنفعهم المدججات ابوك السقا مات

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  • ام دجدج بتسلم عليكم وبتقول لكم نحوا سراويلكم لكى يتم دك خازوق مخرى لكل خروف من الزلمة الحلبى قبل ما يحلبوكم

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