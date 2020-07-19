صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا للهجوم على سرت والجفرة

قالت صحيفة “مليت” التركية، أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا وذلك لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادا للهجوم على سرت والجفرة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز “T-122سقاريا” (ÇNRA).

وأضافت أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومترا، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على سوريا.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى قوات الوفاق، إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأولى من طراز “C-130″، والثانية من طراز “A400”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه “حكومة الوفاق” حشد قواتها في منطقة سرت، حيث أعلنت وصول تعزيزات كبيرة إلى هناك أمس السبت، تضم أرتالا مزودة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية.

من جانب أخر، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أوضح في لقاءه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس الماضي، أن “الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه”.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، تحت شعار “مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد”، حسبما ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

ووصل وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية إلى العاصمة المصرية، الأربعاء، لإعلان تأييد القبائل للدعوة، التي أطلقها مجلس النواب الليبي، للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا لحفظ الأمن القومي الليبي.

وأكد عضو المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا مفتاح القيلوشي، أن وفد القبائل الليبية يتكوّن من حوالي 150 شخصية من كافة مدن وقبائل ليبيا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، مضيفا أن الوفد سيلقي كلمة تطالب الرئيس المصري بالتدخل لصد الغزو التركي الإخواني، تأييدا لمطالبة البرلمان الليبي الشرعي رسميا بالتدخل المصري في ليبيا.

وأكدت القبائل مرارا دعمها للموقف المصري من الأزمة الليبية، وناشدت القاهرة بالتدخل للتصدي للغزو التركي، حيث قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قبائل ليبيا تدعم بقوة الموقف المصري بشأن ليبيا، في مواجهة الأطماع التركية.

وأضاف أن ليبيا في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية.

وأكد أن الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق، مضيفا: “أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل”، مؤكدا أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع: “نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي”.

وشدد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة وحدة الموقف العربي بشأن ليبيا.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، مبروك أبو عميد، إن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة تزور مصر لتنسيق المواقف والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة.