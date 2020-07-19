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الليبية للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي ( WFP ) توزعان مساعدات على “765” عائلة نازحة في سرت

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 19 يوليو 2020 (وال)- شرع الفريق الطوارئ التابع للهيأة الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع سرت، في توزيع شحنة مساعدات تموينية على العائلات النازحة من مناطق غرب المدينة وضواحيها.

هذا وقد باشر الفريق يوم أمس الأول، في توزيع الشحنة التي استلمتها من الإدارة العامة للهيأة ببنغازي  بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ( WFP )، الشريك الدائم في تقديم المساعدات الغذائية، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM-OIM)  في وقت سابق، على العائلات النازحة في مناطق الجارف، الثلاثين، القبيبة.

وشملت عملية التوزيع والذي يأتي ضمن مساعدات إيوائية، ودور الهيأة في الاستجابة السريعة في الطوارئ، عدد “765” عائلة، ضمن خطة الاستجابة استلم كل حصة من مواد غذائية الوزن الصافي (25) كيلوغرام. (وال- سرت) هـ أ / ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • تو سبحان الله ليبيا تستقبل في الاغاثة – الان الانتاج الليبي والصناعات الليبية وما زال تبزنسوا في بعضكم – وتتجملوا وتمنوا على بعضكم – سبحان الله – قلتوا ان وزارة الصناعة الليبية تقوم بتوزيع الدعم الغذاءي لبعض البلديات – ..!!!
    لو أديروا سوق وطني من غير جمايل حد – سوق وطني في كل بلدية ياتيه الدعم من وزارة الصناعة الليبية – ويتم توزيع بطاقات للاسر الليبية مع الحالة الاجتماعية – عن طريق البلديات الليبية – وتمشوا تشوفوا احتياجاتكم بكرامتكم ومن غير جمايل حد . الى متى نقس الدائرة ..!!!

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