حكماء مصراتة: القبائل التي زارت القاهرة طلبت من المستعمر المصري أن يحتله وينتهك عرضه

ليبيا – علق رئيس حكماء وأعيان مصراتة إبراهيم بن غشير المقرب من مجالس الشورى الارهابية على لقاء القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، معتبراً أن رغبتهم بتدخل الجيش المصري في الشؤون الليبية مشكلة كبيرة جداً تتعلق بالوضع في ليبيا والقبائل الليبية.

بن غشير زعم خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن مصر تدخلت في الشأن الليبي وأصبحت تبحث عن أشخاص موالين لها لتحقيق ما وصفه بـ” أطماعها” حسب قوله.

وأضاف :” الذين اجتمع بهم السيسي لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون القبائل الليبية ولا أحد من شرفاء الشرق الليبي برقة لأنه حتى لو نظرنا من ناحية المساحة وعدد السكان لم يحضر أحد من المناطق الغربية التي فيها أكثر سكان ليبيا هذا لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي و ليس السيسي إلا أنه يريد غسيله على وجوه هؤلاء الناس و يستعملهم مناشف ليسمح يده الملوثة بدماء الليبيين في جلودهم وهم لا يمثلون الشعب الليبي ولا يفتخروا و لا يعتز بهم”.

واعتبر أن القبائل الليبية التي التقت بالسيسي لا رأي لهم ولا قيمة ولا حتى تصريحات السيسي لذلك لا يستحق الأمر الرد عليهم لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط ولا يوجد لهم قاعدة شعبية.

كما استطرد حديثه:” الجيش المصري لن يدخل لليبيا مهما كانت الظروف وهذه لعبة دولية معروفة وعبارة عن مناورات، الجيش المصري لا يمكن أن يقبل الدخول للبلاد لأنه يعرف نتائجه وسيكون مصيره الهزيمة والعالم الخارجي لن يسمح للجيش المصري أن يخرج ويتوسع لأن مصر مستهدفة وهذه عملية كلها نوع من المناورات لا اعتبار لها بل نوع من اللعبة والتلهية للانشغال عن مشكلة مصر الحقيقة وهي مشكلة سد النهضة، طرابلس عاصمة آمنة فيها حكومة ولها مؤسسات تحكم بالقوانين وليس بالمليشيات”.

واختتم قائلاً :” هل من ينتمي لوطنه يطلب من مستعمر أن يحتله؟ ويدخل وينتهك عرضه؟ هؤلاء لو تبحث عنهم تجد أن لديهم ازدواجية في الجنسية هؤلاء ذهبوا من أجل حفتر، وعليهم ضغوط من الاستخبارات المصرية، هم فاقدوا الإرادة لأن لديهم مصالح وارتباط بالاستخبارات المصرية” دون أن يشير إلى دعوتهم لتركيا وجيشها ومرتزقتها السوريين الذسن يقاتلون في صفهم.

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