ليبيا الان

الشاطر: على النائب العام جمع الاستدلالات على الحاضرين لإجتماع االقبائل مع السيسي ومحاكمتهم

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر مكتب النائب العام لاتخاذ خطوة عاجلة بالإعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر في إشارة إلى وفد القبائل الليبية.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسايه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس السبت قال:” ادعو مكتب النائب العام اتخاذ خطوة عاجلة بالإعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر مطالبين بالتدخل الأجنبي على سيادة الدولة الليبية منتحلين صفة لا تستند على شرعية ما يعتبر خيانة وطنية تمهيدا لتقديمهم لاحقا للمحاكمة”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ايضا حتى عقيلة صالح وأعضاء البرلمان الخونة عليكم بمحاكمتهم في ليبيا – لان موضوع تدخل الجيش المصري تدعمه وتحرض عليه الدول الخليجية الاي تحاول تبرءت ذمتها وتحاول ان تضع الاقتصاد الليبي قي يد الشيوعيين – وكذلك تدعمه فرنسا – التي تحاول جعل من ليبيا دولة أغاتاث وفوضى وتقسيم البلاد لخلق الحروب الأهلية ….
    والتدخل التركي الداعم للحكومة الشرعية يزعج الأوروبين لان تركيا دولة تدعم المسلمين والقانون الصحيح – حتى في وجود بعض الخونة والانتهازيينالذين يحب ايقافهم من عملاء لمصر من مصراتة في ادارة حكومة الوفاق بطرابلس.
    ومصر تختلق الاعذار وتحاول تبرءة جانبها بعد تصريحات وهجمات تخطت حدودها فقط لانهم تحصلوا على بعض الدعم من روسيا – بعد رفض الولايات المتحدة الامريكية بتزويدهم باسلحة وطاءرات بعد مقتل الرءيس المصري محمد مرسي وانقلاب السيسي عليه وعلى أعماله .

    رد