لجنة إدارة أزمة كورونا بمصراتة: سبب إرتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا هو العائدين من مصر

ليبيا – أكد رئيس لجنة مكافحة فايروس كورونا بمصراته حسين الجمل على أن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا هو نتيجة السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها المواطنين بصورة عامة خلال الفترة الماضية بالإضافة لعودة العالقين خاصة من مصر على حد زعمه.

الجمل قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن العالقين القادمين من مصر كانت نسبة الإصابة لديهم مرتفعة خاصة المجموعة التي تم حجرها داخل مصراتة دون الاشارة للحالات العائدة من تركيا وتسببت في ارتفاع الاصابات في المنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أن العامل الآخر الذي لعب دور وكان سبب في زيادة عدد الحالات المصابة هو تراخي تطبيق الإجراءات الضبطية في منع التنقل والحركة بين المدن الليبية وعدم اخذ الاحتياطات الاحترازية.

وأضاف :”تحليل البيانات المتوفرة كالوفيات من ناحية العمر والأمراض لتوضيح الصورة لم يتم ولم يصل للناس بصورة واضحة، من الواضح أنه على الأقل في مصراته الوفيات هم كبار العمر ممن يعانون أمراض مزمنة أما على مستوى ليبيا الأمر يحتاج تحليل ودراسة، الوضع في مصراته الافراح تقام والمناسبات الاجتماعية ما السبب ومن بداية الازمة لم نتناول أسماء المصابين وننشرها وفق استراتيجية معينه ما أدى لغياب المعلومة”.

كما أوضح أن إجمالي ما تم القيام به من مسحات في مصراتة بلغ أكثر من 4 آلاف مسحه منها 176 إصابة بفايروس كورونا منها 83 إصابة حالة نشطة داخل مصراته أما الوفيات بلغت 3 حالات 2 منها من خارج البلدية جاءوا للعلاج وحالة واحدة من مصراته.

واعتبر أن وجود الحالات النشطة في ظل عدم وجود الوعي لدى المواطنين يعني أنها مرحلة خطيرة خاصة أن بعض الأشخاص لا يلتزمون بالحجر المنزلي بالرغم من اتخاذه الإجراءات، داعياً إياهم إلى عدم التجول داخل المدينة لتقليل الخطر على أنفسهم وذويهم.

رئيس لجنة مكافحة فايروس كورونا بمصراته تابع” حاملي الفايروس يصنفون إلى 3 اقسام الأولى تحتاج لرعاية صحية في أماكن العزل وهناك أماكن عزل لأشخاص لا يحتاجون لرعاية صحية تحت إشراف اللجنة هذا جزء ثاني أما الجزء الثالث لعدم توفر الإمكانيات المناسبة داخل مصراته هناك أماكن تحت التجهيز عيارة عن حجرات للعزل للحالات التي تحمل الفايروس لذلك نضطر لعزلهم في المنزل وهناك من لا يقبل بالعزل تحت إشراف اللجنة ويتعهد كتابةً بوجود و توفر مكان مناسب للعزل الذاتي أو المنزلي”.

ونوّه إلى أنه من الواضح التذبذب في القرارات المتعلقة بالتدابير الاحترازية وحظر التجول المتخذة من أعلى سلطة بالدولة فهي تتخذ بدون التنسيق مع اللجان الفرعية ومراعاة احتياجات المواطنين في ظل خصوصية بعض البلديات وخصوصية الحرب واحتياجاتها، معتبراً أن عدم وضوح الإستراتيجية أدى لهذا التخبط الكبير.

ختاماً قال إن نسبة من يرتدي الكمامات في مدينة مصراته لا تتجاوز الـ 5%، مبدياً استغرابه من المسؤولين المشاركين في أي احتفال أو مناسبة وهم غير متقيدين بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة

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