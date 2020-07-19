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خلال استقبال تبون لوليامز.. الجزائر تستعجل الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، موقف بلاده «الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد» للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، صدر عقب استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون، لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، عصر اليوم الأحد، التي تزور الجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية في البيان إن تبون ووليامز تباحثا «حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية».

وأضاف البيان أن تبون «جدّد بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • حتى الجزائريين أنفسهم لم يعرفوا ما هو موقف حكومة تبون اتجاه ليبيا – هل هو يتكلم على ما تمليه عليه فرنسا وعملاءها هناك ..!!؟
    ام هو يتكلم باسم الشعب الجزاءري المظلوم والذي يسعى لتحرير بلاده ثقافيا وعلميا واجتماعيا ..!!!! برجال وطنيين لاتعنيهم الثقافات الفرنسية .!!!!
    مواقف سلبية تضيع الوقت – وانحيازات خفية لدعم مجرمي الحرب .

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