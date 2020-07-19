الرئيس الجزائري يجدد لـ”ويليامز” رفض بلاده التدخلات الأجنبية فى ليبيا

استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، ستيفاني ويليامز، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد .

بحث الطرفان حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات مؤتمر برلين، بحسب صحيفة “الجمهورية” الجزائرية.

وجدّد تبون بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.