ندوة عبر الفيديو كونفرانس بسبها حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا
ندوة عبر الفيديو كونفرانس بسبها حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا
دوة فارغة وضحك عالعقول – واستنزاف امًوال مخصصة للإصلاح وسرقات – هذه لو كان يوجد في ضباط ادارة الامن الليبي او قوات الردع الخاصة – تقوم بالحضور او نقل صيغة المحاضرة ليهم – وضبط المخالفات حتى داخل المستشفيات وحماية المواطن وعاءلاته من التخريف واستصغار العقول …!!!!! كلام فارغ – وتضييع وقت …!!! حتى أولياء الأمور المفروض لا يدعون ابناءهم وبناتهم يضيعون وقتهم فهذه التررهات . اذا كان هناك اي شيء تريد أمانة الصحة توضيحه فليستخدموا الاعلام المرءي المحلي . حتى حضور هذه الندوات ربما يكون سبب بالأصابة بالامراض .
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