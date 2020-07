قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن هناك أطراف

دولية تقول ما لا تفعل في شأن الملف الليبي .

The post تبون: هناك أطراف دولية تقول ما لا تفعل في شأن الملف الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24