الرئيس الجزائري: هناك مقترح للحل في ليبيا يمكن أن يكون «جزائريا تونسيا»

قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه “يجب على الليبيين الذهاب للحوار والحل السلمي من أجل إنهاء الأزمة الليبية”

وأضاف «تبون»، في تصريحات إعلامية، الأحد، أن “هناك محادثات مع جميع الأطراف المعنية بالقضية الليبية بصفة يومية”، لافتًا إلى أن ” بعض الدول أخلت بالتزاماتها نحو ليبيا”.

وأكد أنه “إذا استمرت الأوضاع في ليبيا على هذا النحو ستتحول الأزمة إلى صراع بين القوى الكبرى”، مستطردًا أن “هناك مقترح للحل في ليبيا يمكن أن يكون جزائريا تونسيا”.

وشدد «تبون»، على أن “هناك ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف الدماء في ليبيا”.

وأوضح أن “الحل السياسي يمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته والحفاظ على وحدته وسيادته بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إلى التحدث بصوت واحد والعمل معا كأوربيين «حتى لا يتم تقرير مستقبل ليبيا في أنقرة أو في موسكو»، وفق تعبيره.

وأضاف «لورديان»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن “فرنسا تعمل مع ألمانيا على مبادرات مشتركة فيما يخص الملف الليبي، إذ تتولى برلين الرئاسة الأوروبية في الوقت الحالي”، لافتًا إلى أنهم “ملتزمون بضمان أن تتحدث ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بصوت واحد، حيث نعمل معا كأوروبيين حتى لا يتم تقرير مستقبل ليبيا سواء في أنقرة أو في موسكو”، بحسب قوله.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن “هذا التقارب الأوروبي حاسم، ولاسيما مع عدم الالتزام باتفاق برلين في يناير، الذي دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”، مشيرًا إلى مساعيهم لجعل اللاعبين يحترمون اتفاق التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، متوعدا في الوقت نفسه بفرض عقوبات محتملة ضد كل من ينتهكونه علنا اليوم.

وكانت كلًا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، قد وهددوا في بيان مشترك صدر مساء السبت في بروكسل، بتوقيع عقوبات على الدول التي تنتهك حظر السلاح إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.